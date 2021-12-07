Ретейлеры увеличивают долю своих торговых марок

Подсолнечное масло и молоко в магазинах все чаще продается под собственными торговыми марками (СТМ) ретейлеров. Так торговые сети и производители под давлением государства могут удерживать цены на социально значимые продукты без потери качества и прибыли.

За три квартала 2021 года продажи растительного масла СТМ выросли на 47,7%. Это самый внушительный рост из всех продуктов, которые реализуются под частными торговыми марками ретейлеров, свидетельствуют данные NielsenIQ (есть у "РГ"). Продажи пастеризованного молока СТМ прибавили 20,7%.Среди других продуктов, которые уходят в СТМ, - майонез (+55,6%), пиво (+38,8%), сушеные морепродукты и закуски (+33,4%).

Доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного спроса за год увеличилась до рекордных 5,5%. А в продовольствии она составила 16,7%. Наибольшую долю денежных продаж к концу сентября занимает молочная продукция (18,1%), кондитерские изделия (12%), алкоголь (11,7%), безалкогольные напитки (10,4%), консервированные овощи (6,8%).

"Попытки покупателей оптимизировать бюджет и найти новые способы сокращения расходов привели к новой волне развития СТМ сетей", - объясняют в NielsenIQ. Разница в цене с аналогичными товарами брендов составляет 15-20%.

Но пока доля СТМ остается одной из наиболее низких в мире. Например, в Нидерландах, Франции доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного спроса составляет более 30%, в Португалии - 35%, в Испании - почти 40%, в Швейцарии - более 50%. Однако Россия входит в топ-10 стран с самыми высокими темпами роста продаж СТМ в мире. "В ближайшие годы мы можем стать свидетелями взрывного развития СТМ на фоне усиления позиций онлайн-торговли, сервисов экспресс-доставки, а также дискаунтеров, для которых фокус на СТМ - основа бизнес-стратегии", - считают в NielsenIQ.

Одной из причин бурного роста СТМ генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков называет усиливающееся давление государства на ретейл. Особенно пристально власти следят за ценами на социально значимые продукты. А на подсолнечное масло с конца декабря прошлого года по октябрь 2021 года цены у производителей и в торговых сетях вовсе были заморожены.

Сейчас в России доля продаж продуктов питания СТМ пока не так велика, но в перспективе может превысить 50%, считает эксперт. СТМ - хороший способ сэкономить на продуктах без потери качества, ведь в цене таких товаров не заложены расходы на продвижение. Но слишком активное развитие СТМ может привести к тому, что на полках не останется места брендированной продукции. А если конкуренция будет сведена к минимуму, то и вкладываться в качество продуктов ретейлеру будет необязательно, предупреждает Федяков. Недаром в ряде стран мира участие ретейлеров в производстве продуктов питания либо существенно ограниченно, либо запрещено. В России таких ограничений нет. Например, уже сейчас одна из торговых сетей заявляет, что полностью обеспечивает свои магазины огурцами собственного производства.