Ретейлеры увеличивают долю своих торговых марок

Новости

В Минске назвали страны, против которых вводится эмбарго 21:44
Попова оценила вероятность закрытия границ из-за "омикрона" 21:34
Путин заявил о стремлении сил на Западе развалить Россию 21:27
Путин и Байден общались строго тет-а-тет 21:23
Финский премьер подверглась критике из-за посещения ночного клуба 21:20
Число вернувшихся из ЮАР в РФ с признаками коронавируса выросло до 24 21:17
68 медиков заразились COVID-19 после вечеринки в Испании 21:15
Двое полицейских в Лондоне получили срок за селфи с жертвами преступления 21:09
Cудно "Академик Иоффе" направится в Россию после ареста 21:04
Погасить электронную закладную можно будет из любой точки страны 20:46
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев" 20:41
Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде 20:29
Раненной при стрельбе в МФЦ девочке окажут психологическую помощь 20:18
Суд отказал Газизову в выплате компенсации от "Спартака" 20:18
Вице-спикер Госдумы о стрельбе в МФЦ: Нужно выявлять причины агрессии 20:11
Иммунолог объяснил, почему коронавирусу "невыгодно, чтобы все умирали" 20:09
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США 19:56
Непомнящий потерпел второе подряд поражение в матче против Карлсена 19:41
На расчистку путей от снега в Москве направят 2 тысячи человек и спецтехнику 19:33
В России создадут условия для комплексной реабилитации инвалидов 19:22
В подмосковных Люберцах живодер выбросил щенка с 14-го этажа 19:09
Путин и Байден приветствовали друг друга перед саммитом 19:07
Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 20:42
Рубрика: Экономика

Ретейлеры увеличивают долю своих торговых марок

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Подсолнечное масло и молоко в магазинах все чаще продается под собственными торговыми марками (СТМ) ретейлеров. Так торговые сети и производители под давлением государства могут удерживать цены на социально значимые продукты без потери качества и прибыли.
Подсолнечное масло под собственными торговыми марками ретейлеров по качеству ничем не хуже. Фото: РИА Новости Подсолнечное масло под собственными торговыми марками ретейлеров по качеству ничем не хуже. Фото: РИА Новости
Подсолнечное масло под собственными торговыми марками ретейлеров по качеству ничем не хуже. Фото: РИА Новости

За три квартала 2021 года продажи растительного масла СТМ выросли на 47,7%. Это самый внушительный рост из всех продуктов, которые реализуются под частными торговыми марками ретейлеров, свидетельствуют данные NielsenIQ (есть у "РГ"). Продажи пастеризованного молока СТМ прибавили 20,7%.Среди других продуктов, которые уходят в СТМ, - майонез (+55,6%), пиво (+38,8%), сушеные морепродукты и закуски (+33,4%).

Фото: iStock
Почему России не хватает своих овощей

Доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного спроса за год увеличилась до рекордных 5,5%. А в продовольствии она составила 16,7%. Наибольшую долю денежных продаж к концу сентября занимает молочная продукция (18,1%), кондитерские изделия (12%), алкоголь (11,7%), безалкогольные напитки (10,4%), консервированные овощи (6,8%).

"Попытки покупателей оптимизировать бюджет и найти новые способы сокращения расходов привели к новой волне развития СТМ сетей", - объясняют в NielsenIQ. Разница в цене с аналогичными товарами брендов составляет 15-20%.

Но пока доля СТМ остается одной из наиболее низких в мире. Например, в Нидерландах, Франции доля продаж СТМ на рынке товаров повседневного спроса составляет более 30%, в Португалии - 35%, в Испании - почти 40%, в Швейцарии - более 50%. Однако Россия входит в топ-10 стран с самыми высокими темпами роста продаж СТМ в мире. "В ближайшие годы мы можем стать свидетелями взрывного развития СТМ на фоне усиления позиций онлайн-торговли, сервисов экспресс-доставки, а также дискаунтеров, для которых фокус на СТМ - основа бизнес-стратегии", - считают в NielsenIQ.

Одной из причин бурного роста СТМ генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков называет усиливающееся давление государства на ретейл. Особенно пристально власти следят за ценами на социально значимые продукты. А на подсолнечное масло с конца декабря прошлого года по октябрь 2021 года цены у производителей и в торговых сетях вовсе были заморожены.

Сейчас в России доля продаж продуктов питания СТМ пока не так велика, но в перспективе может превысить 50%, считает эксперт. СТМ - хороший способ сэкономить на продуктах без потери качества, ведь в цене таких товаров не заложены расходы на продвижение. Но слишком активное развитие СТМ может привести к тому, что на полках не останется места брендированной продукции. А если конкуренция будет сведена к минимуму, то и вкладываться в качество продуктов ретейлеру будет необязательно, предупреждает Федяков. Недаром в ряде стран мира участие ретейлеров в производстве продуктов питания либо существенно ограниченно, либо запрещено. В России таких ограничений нет. Например, уже сейчас одна из торговых сетей заявляет, что полностью обеспечивает свои магазины огурцами собственного производства.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"
Беларусь в ответ на санкции ввела продэмбарго на товары из ЕС и США
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев"
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию