РФ приветствует решение ВОЗ о создании конвенции по предотвращению пандемий

Россия поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения о создании конвенции по предотвращению пандемий в будущем, говорится в комментарии МИД РФ по итогам второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), которая прошла в Женеве.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встречи страны-члены ВОЗ рассмотрели и единодушно одобрили резолюцию о предстоящей разработке конвенции, соглашения или иного международного инструмента Организации по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Такая работа начнется в 2022 году.

"Приветствуем данное консенсусное решение, призванное устранить выявленные в ходе международного реагирования на пандемию новой коронавирусной инфекции пробелы глобального характера. Россия убеждена, что именно ООН и организации ее системы должны вести такую работу на основе международного права", - отмечается в комментарии.

Захарова обратила внимание на то, что ряд СМИ превратно и искаженно трактовали принятое ВАЗ решение. "Исходим из того, что российская поддержка упомянутой резолюции дает возможность отечественной дипломатии участвовать в важном международном переговорном процессе, призванном расширить возможности всех стран по борьбе со вспышками опасных инфекционных заболеваний в будущем", - заключила дипломат.