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07.12.2021 12:31
Рубрика: Общество

Россия разработает сборщика космического мусора

Текст: Владислав Куликов
Федеральная космическая программа России предусматривает создание сборщика космического мусора. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время прямой связи Международной космической станции с Верховным судом России. Как подчеркнул космонавт, являющийся по второму образованию юристом, необходимо также прописать регламент операций по очистке орбиты от космического мусора. Такой регламент должен быть прописан в соответствующих международных соглашениях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сеанс прямой связи МКС с Верховным судом России состоялся в ходе Научно-практического семинара о практике рассмотрения судами дел в сфере защиты экологии.

Фото: РИА Новости
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"На околоземных орбитах находится почти 10 тыс. тонн космического мусора. Это опасный фактор для космических аппаратов, - рассказал Антон Шкаплеров. - Только в прошлом году Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала 220 опасных сближений с МКС. Поэтому в Федеральную космическую программу России включено создание в ближайшие годы "уборщика" мусора с геостационарных орбит. Кроме того, правила уборки космического мусора при активном участии России обсуждаются Комитетом ООН по использованию космического пространства в мирных целях".

По его словам, для проведения операций по сближению с объектами, их захвату и уводу с орбиты необходимо принятие международных соглашений, в которых будут установлены процедуры информационного обмена и регламент проведения такого рода операций.

Кстати, как рассказал космонавт, Верховный суд Российской Федерации - единственный в мире судебный орган, который ведет сеансы связи с космическими экипажами. "Вымпел Верховного суда России 122 дня находился в космосе, облетая Землю 16 раз в сутки", сообщил Антон Шкаплеров. Также он высказался по многим другим вопросам, касающимся защиты экологии.

"Информация, которую вы нам предоставили, безусловно, будет полезна и востребована при подготовке правовых позиций Верховного суда России, сказал председатель Вячеслав Лебедев. - Значительное влияние на экологическую систему оказывают процессы, происходящие не только на Земле, но и в космическом пространстве. Поэтому в целях совершенствования судебной защиты природной среды необходимо учитывать результаты космических исследований, которые обеспечивают эффективное выявление проблем в сфере экологии".

Общество Космос Общество Экология Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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