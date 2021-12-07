Россия увеличивает экспорт нефти на самый неудобный для себя рынок

Россия может более чем в два раза увеличить экспорт нефти в Индию. "Роснефть" заключила с индийской компанией IOCL контракт на поставку до 2 млн тонн нефти до конца 2022 года. Прирост значительный, но в общем объеме импорта нефти Индией российские поставки займут не более 4%. Проблема в дорогой доставке и высокой конкуренции. Отечественным производителям приходится заходить на индийский рынок через партнерство с местными компаниями и за счет максимального снижения цен на свою продукцию.

В Индию не протянуты нефтепроводы и газопроводы из России, а железнодорожное сообщение находится в стадии становления - транспортный коридор "Север - Юг". Единственные пути доставки наших углеводородов до Индии - морем. С запада - из балтийских и черноморских портов, и с востока - из портов Дальнего Востока. В обоих случаях логистика российских поставок проигрывает экспорту нефти в Индию из стран Ближнего Востока, экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и Океании, и угля - из Австралии.

Индия импортирует около 160 млн тонн нефти в год. По данным ФТС, в прошлом году Россия экспортировала в Индию 1,7 млн тонн черного золота (в 2019 году - 3,3 млн тонн). Увеличение поставок на 2 млн тонн относительно показателей 2019 года позволит России довести поставки до 5,3 млн тонн.

Аналогичная ситуация в Индии с российским углем - чуть более 3% от всего импорта. По данным ФТС, в 2020 году Россия поставила в Индию 7,9 млн тонн угля из 250 млн тонн. Чуть лучше с СПГ - 9%. В 2020 году с проекта "Сахалин-2", по данным "Газпрома", в Индию было поставлено 1,8 млн тонн СПГ (2,5 млрд кубометров), а с завода "Ямал СПГ", по данным GIGNL, еще 680 тыс. тонн (0,95 млрд кубометров). Весь импорт СПГ Индией составил 26,6 млн тонн (37 млрд кубометров).

Но просто махнуть рукой на Индию, сосредоточившись на других направлениях экспорта, не получается. Как пояснил директор Группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, индийская экономика - одна из наиболее быстрорастущих в мире. По емкости рынка в перспективе Индия может превзойти Китай. Основной способ укрепления наших конкурентных позиций - создание совместных предприятий с индийской стороной по добыче углеводородов и переработке нефти и газа, считает эксперт.

Индийские компании участвуют в разработке нефтяных месторождений в Сибири, в проекте "Сахалин-1". Рассматривается возможность их участия в проекте "Арктик СПГ 2". Также ранее Индия высказывала заинтересованность в покупке в России до 40 млн тонн коксующегося угля, используемого для выплавки стали, ежегодно. Примечательно, что индийские компании подчас оказываются не такими требовательными, как, например, китайские. В проект разработки Ванкорского месторождения на Таймыре они вошли после отказа участвовать в нем компаний из Поднебесной. В свою очередь "Роснефти" принадлежит пакет акций (49,13%) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входит второй по величине нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в стране мощностью 20 млн тонн в год. Но пока основное его сырье - нефть не из России.

Энергетический рынок Индии по объемам может опередить китайский

Поставки энергоресурсов из России в Индию занимают более 30% в структуре нашего экспорта в эту страну, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. По его мнению, энергетический кризис в 2021 году заставил многие страны пересмотреть свою позицию в вопросах импорта энергосырья. Танкеры СПГ идут туда, где больше платят за газ, и рекордные цены на СПГ в Азии и Европе меняют маршруты поставок. Близость Индии к поставщикам энергоресурсов не гарантирует ей бесперебойных поставок. Как пример, на встрече лидеров двух стран обсуждались вопросы бесперебойных долгосрочных поставок угля из России в Индию для производства стали, подчеркнул Тузов.

В долгосрочном периоде Индия будет увеличивать потребление газа, считает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. С текущих 65 млрд кубометров спрос может вырасти до 90-100 млрд при сохранении существующей инфраструктуры и до 130-140 млрд при масштабном строительстве новых газопроводов в стране и активном замещении угля природным газом.

Для увеличения поставок российского СПГ в Индию большое значение может иметь запуск круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП), который запланирован на 2023-2024 годы. В 2023 году планируется запустить первую очередь проекта "Арктик СПГ 2" на Ямале, откуда проще и дешевле отправлять сжиженный газ танкерами в Китай и Индию в восточном направлении. Пока же основная часть нашего СПГ доставляется в Индию с Сахалинского завода.