Россиян проверят по биометрии при подписании документов с помощью УКЭП

ЦБ и Минцифры подготовили законопроект, по которому россиян будут проверять по биометрии при подписании документов с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Об этом на форуме Finopolis сообщил директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

УКЭП - это электронный аналог подписи от руки. Документ с квалифицированной подписью равнозначен собственноручно подписанному. УКЭП представляет собой флешку с файлами, в которых хранится зашифрованная информация, подтверждающая вашу личность и подлинность подписанного документа. Такая подпись дает право на множество самых разных возможностей в государственных организациях: высылать жалобы, запросы и прочие заявления; получать нужные данные; отправлять налоговую отчетность; регистрировать личный кабинет на разных государственных площадках; оформлять выписку из ЕГРН; открыть доступ на участие в виртуальных торгах.

"Для случаев, когда необходимо точно удостовериться, что сейчас, именно сейчас происходит подписание усиленной квалифицированной электронной подписью, который ею обладает, мы прорабатывали с ЦБ вопрос идентификации граждан по биометрии, - сообщил Дубынин. - Когда происходит подписание, идет проверка по биометрии. Такая инициатива в плане по цифровизации финансового рынка. Законопроект - в стадии проработки".