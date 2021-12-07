Росстандарт отложит вступление ГОСТов, грозящих дефицитом алкоголя

Росстандарт планирует в ближайшее время отложить на два года (с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года) введение в действие ряда новых стандартов на алкогольную продукцию, рассказали "РГ" в ведомстве.

В частности, перенесут вступление ГОСТов для вина, пивных напитков, коньяка и т.п. Произойдет это в связи с переносом на 1 января 2024 года вступления в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции. Решение об этом совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял несколько дней назад. ГОСТы были разработаны как раз в подкрепление к техрегламенту.

Накануне эксперты высказали опасения, что введение этих стандартов с 1 января 2022 года может привести к подорожанию или даже дефициту алкоголя. Они потребовали бы замену контрэтикеток. Производителям пришлось бы экстренно наклеивать специальные стикеры на бутылки, а ретейл их зачастую не принимает.

"Возможно, ситуация возникла из-за неопределенности с датой введения техрегламента и короткого срока от даты принятия и опубликования изменений до даты введения в действие изменений", - предположили в Росстандарте.

Однако там отметили, что о разработке упомянутых стандартов производители были уведомлены публично и заранее: уведомления о разработке стандартов публикуются на официальном сайте Росстандарта для проведения публичного обсуждения, представители отрасли принимали участие при обсуждении и голосовании проектов стандартов.

В алкогольные ГОСТы, в частности, вносятся уточнения в терминологию и описание характеристик продукции, в отдельных случаях в маркировку, уточнили в Росстандарте. По существующему законодательству некоторые сведения возможно размещать на этикетке, и (или) листке-вкладыше, который прикладывается к каждой упаковке.

В Росстандарте допустили, что стандарты придется доработать - в зависимости от изменений в сам техрегламент или федеральные законы. Вступление в силу техрегламента было отложено по инициативе России: документ разрабатывался 10 лет назад, с тех пор законодательство изменилось, поэтому изменения нужно внести в сам техрегламент. Для чего и потребуется отсрочка в два года.