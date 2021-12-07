Ростех разработал шпионский арсенал

В фильмах про спецагентов часто показывают высокотехнологичное шпионское оборудование, которое является фантазией режиссера. Но и в реальной жизни существуют устройства, способные пополнить арсенал Джеймса Бонда.

О современном шпионском оборудовании отечественного производства рассказали в госкорпорации Ростех.

Самоуничтожающийся флеш-накопитель способен навсегда стереть любые данные, находящиеся на нем. При этом корпус устройства останется целым. Достаточно лишь нажать кнопку на торце девайса, тогда мини-детонатор безвозвратно прожжет печатную плату. Разработана флешка на предприятии "Технодинамика". Подойдет устройство не только для шпионов и спецагентов, но и для обычных пользователей, желающих сохранить в тайне любую информацию, начиная от ПИН-кодов и заканчивая веб-паролями.

Футуристичное смарт-ружье MP-155 Ultima, представленное концерном "Калашников", произвело фурор на форуме "Армия" и выставке IDEX в Абу-Даби. Основой для разработки стало охотничье гладкоствольное самозарядное ружье MP-155. Инженеры изменили не только дизайн оружия, но и оснастили его видеокамерой, способной записывать видео в формате Full HD и транслировать его онлайн. Смарт-ружье получило также стильный цифровой дисплей с таймером, секундомером, счетчиком выстрелов и патронов и компасом. Модернизированное смарт-ружье получило также прошивку на базе Android и стало еще "умнее".

Уничтожить документы помогает шредер. Однако даже из мелких деталей при желании можно восстановить тексты. Специалисты Новосибирского завода радиодеталей "Оксид" холдинга "Росэлектроника" придумали шредер, буквально стирающий бумагу в пыль с внушительной скоростью. Размер финальной фракции - 0,8 мм на 1 мм. Линию такой толщины не способна провести даже самая тонкая шариковая ручка. Никакие программы и технические средства не справятся с восстановлением уничтоженного этим шредером документа.

Еще один прибор для шпионского арсенала - это гражданский дрон-невидимка ZALA 421-24, способный ориентироваться на местности без GPS и сигналов управления. На беспилотник установлено устройство индивидуального позиционирования. Через бортовой компьютер он получает координаты на карте, а затем самостоятельно выстраивает маршрут и ориентируется на местности без каких-либо радиосигналов. В воздухе такой дрон способен провести до 40 минут.