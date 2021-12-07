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07.12.2021 18:24
Рубрика: Общество

РПЦ: Ватикан осознал пагубность исторической конфронтации с православным миром

Текст: Елена Яковлева
Римско-Католическая церковь переосмысливает свой исторический опыт, в том числе и опыт конфронтации в прошлом с христианским Востоком, и все больше осознает, как и православный мир, пагубность разделений. Это мнение высказанное сегодня секретарем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонахом Стефаном (Игумновым).
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Отец Стефан так прокомментировал заявление Папы Римского Франциска, содержащие в себе извинения Католической церкви за жестокость в прошлом в отношении православных братьев. Это произошло во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом II. Тогда глава Римско-Католической церкви признал, что "действия и решения, имевшие малое отношение к Христу, продиктованные жаждой власти, привели к увяданию нашей общности".

Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС
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"Не первый раз уже со стороны высоких представителей Римско-Католической церкви мы слышим подобные формулировки, - цитирует ТАСС слова иеромонаха Стефана, - что свидетельствует о переосмыслении своего исторического опыта Римско-Католической церковью".

Он подчеркнул, что трагическое разделение между христианским Востоком и Западом, происшедшее в 11-м веке, "до сих пор отзывается болью в сердцах христиан", и, "если в прежние века сохранялась тенденция к продолжению жизни этих двух христианских миров в изоляции друг от друга и даже случались моменты, связанные с взаимной конфронтацией, то в последние годы все больше осознается и на Западе, и на Востоке пагубность такого разделения".

И высказывания Папы Римского Франциска, по словам иеромонаха Стефана, следует воспринимать именно в этом контексте.

Он считает, что сегодня отношения между католиками и православными развиваются в конструктивном ключе. Есть общие темы для взаимодействия - это прежде всего поддержка гонимых христиан на Ближнем Востоке и других регионах, а также различные социальные проекты и отстаивание традиционных ценностей в современном мире.

"Мы, безусловно, признаем наличие серьезных богословских разногласий, сохраняющихся до сих пор, - сказал иеромонах Стефан, - и решение этих противоречий происходит в богословском поле".

По его словам, все это идет "не так быстро", но православная церковь и не форсирует этот процесс. Но остальные сферы взаимодействия между христианами всего мира, в том числе "развиваются в очень конструктивном ключе". Свидетельством такого развития является, по его словам, и первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване в 2016 году.

Общество Религия

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