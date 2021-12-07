РПЦ: Ватикан осознал пагубность исторической конфронтации с православным миром

Римско-Католическая церковь переосмысливает свой исторический опыт, в том числе и опыт конфронтации в прошлом с христианским Востоком, и все больше осознает, как и православный мир, пагубность разделений. Это мнение высказанное сегодня секретарем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонахом Стефаном (Игумновым).

Отец Стефан так прокомментировал заявление Папы Римского Франциска, содержащие в себе извинения Католической церкви за жестокость в прошлом в отношении православных братьев. Это произошло во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом II. Тогда глава Римско-Католической церкви признал, что "действия и решения, имевшие малое отношение к Христу, продиктованные жаждой власти, привели к увяданию нашей общности".

"Не первый раз уже со стороны высоких представителей Римско-Католической церкви мы слышим подобные формулировки, - цитирует ТАСС слова иеромонаха Стефана, - что свидетельствует о переосмыслении своего исторического опыта Римско-Католической церковью".

Он подчеркнул, что трагическое разделение между христианским Востоком и Западом, происшедшее в 11-м веке, "до сих пор отзывается болью в сердцах христиан", и, "если в прежние века сохранялась тенденция к продолжению жизни этих двух христианских миров в изоляции друг от друга и даже случались моменты, связанные с взаимной конфронтацией, то в последние годы все больше осознается и на Западе, и на Востоке пагубность такого разделения".

И высказывания Папы Римского Франциска, по словам иеромонаха Стефана, следует воспринимать именно в этом контексте.

Он считает, что сегодня отношения между католиками и православными развиваются в конструктивном ключе. Есть общие темы для взаимодействия - это прежде всего поддержка гонимых христиан на Ближнем Востоке и других регионах, а также различные социальные проекты и отстаивание традиционных ценностей в современном мире.

"Мы, безусловно, признаем наличие серьезных богословских разногласий, сохраняющихся до сих пор, - сказал иеромонах Стефан, - и решение этих противоречий происходит в богословском поле".

По его словам, все это идет "не так быстро", но православная церковь и не форсирует этот процесс. Но остальные сферы взаимодействия между христианами всего мира, в том числе "развиваются в очень конструктивном ключе". Свидетельством такого развития является, по его словам, и первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване в 2016 году.