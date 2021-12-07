Санкции по "Северному потоку-2" убрали из оборонного бюджета США

Американские законодатели исключили положение о введении санкций против "Северного потока-2" из согласованной представителями обеих палат Конгресса США версии проекта оборонного бюджета на текущий финансовый год.

В сопроводительном документе отмечается, что положение о введении санкций в отношении "Северного потока - 2" было включено в одобренную нижней палатой законодательного органа версию проекта оборонного бюджета и "обязывало президента ввести санкции в отношении проекта".

Теперь же согласованный документ не содержит данного положения, цитирует ТАСС авторов положения.

Конгрессмены также исключили из согласованного проекта оборонного бюджета положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.

Напомним, что в первоначальной редакции этот законопроект в палате представителей содержал поправку, которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Нынешняя сенатская поправка уже не содержит этого положения.