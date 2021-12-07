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07.12.2021 22:54
Рубрика: Власть

Сенатор: Диалог РФ и США надо продолжать при любой политической погоде

Текст: Дмитрий Гончарук

В российско-американском диалоге заинтересованы обе стороны, поэтому важен сам факт переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

Во время двухчасовых переговоров по видеосвязи президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам, в частности по Ирану.

Путин и Байден общались строго тет-а-тет

"При всей геополитической сложности состоявшегося между президентами России и США разговора это диалог двух лидеров сильнейших мировых держав - и это уже хорошо", - сказала Ковитиди RT.

По ее мнению, российско-американский диалог необходимо продолжать "при любой политической погоде", поскольку в нем заинтересованы обе стороны.

Сенатор от Крыма также обратила внимание на то, что в Европе все активнее звучат призывы о необходимости принудить Украину исполнять Минские соглашения по урегулированию военного противостояния на востоке страны.

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