Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США

Без обсуждения вопроса о том, что дальнейшее расширение НАТО на Восток недопустимо, эффективного диалога между Москвой и Вашингтоном не получится, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу в формате видеосвязи по закрытой линии вечером седьмого декабря.

"Позиция России стала более четкой. Без обсуждения ключевого вопроса - о недопущении расширения НАТО на Восток и гарантиях такого не расширения - эффективный диалог невозможен", - сказала Ковитиди РИА Новости.

По оценке сенатора от Крыма, Вашингтон к конкретному диалогу не готов, учитывая серьезную внутреннюю борьбу во внешнеполитическом истеблишменте США.

"Насколько удастся конвертировать в конкретные решения результаты этого общения, покажет время, - подчеркнула она. - И небольшая подсказка нашим американским партнерам: перед тем, как договариваться с Россией, необходимо уяснить, что русские не любят игру в одни ворота, поэтому прежде чем мечтать о предсказуемости, следовало бы внимательно проанализировать собственные политические шаги".