Новости

Беларусь с 15 декабря возобновит железнодорожное сообщение с Мурманском 18:46
Пластиковые стаканчики могут запретить в России с 2023 года 18:37
Вышел русский трейлер финского комедийного сериала "Мой восьмой" 18:32
Путин назвал страхи по "омикрону" преждевременными 17:52
Лапина назначена Исполнительным директором Института развития Интернета 17:47
Сенатор предложил пересмотреть законодательство по ГМО 17:45
Бастрыкин поручил начать проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре 17:39
Путин объяснил рост цен и назвал способ борьбы с инфляцией 17:38
Прилетающих с юга Африки в Россию обязали сидеть на карантине 14 дней 17:37
Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны 17:10
Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе 16:41
Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси" 16:21
В Москве начали тестировать алкозамки 16:17
Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России 16:06
В Австрии объявили условия снятия локдауна 12 декабря 16:01
Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей 15:59
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 17:45
Рубрика: Власть

Сенатор предложил пересмотреть законодательство по ГМО

Текст: Дмитрий Гончарук

Законодательную базу в отношении генно-модифицированных организмов и ГМО-продукции, подходов к оценке их безопасности, связанных с ними потенциальных рисков, следует пересмотреть. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая ряда продуктов с ГМО

"С одной стороны, у нас законодательно запрещены ввоз и использование для посева семян сельскохозяйственных и иных культур, выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых была изменена с использованием методов генной инженерии. Исключение сделано только для научно-исследовательских работ, которые должны вестись исключительно на специально выделенных земельных участках. С другой стороны, в страну можно ввозить содержащие ГМО корма для животных, сельскохозяйственное сырье и пищевую продукцию с ее обязательной маркировкой в целях информирования потребителей", - сказал Майоров на заседании Президиума Российской академии наук. Его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.

Сенатор объяснил, что до недавнего времени, несмотря на все сложности, контроль за оборотом ГМО был в целом технически выполнимой задачей. "Однако с развитием методов генетического редактирования появилась возможность вносить не маркируемые изменения, которые очень сложно обнаружить инструментально. Контроль за оборотом ГМО является очень дорогостоящим, сложным и наукоемким", - добавил он.

Алексей Майоров напомнил, что исторически основной областью применения методов генной инженерии было сельское хозяйство. Именно в нем сформировались основные подходы правовой политики в области ГМО. Но с развитием научно-технического прогресса все актуальнее становится использование ГМО-организмов в медицине, фармацевтике, микробиологии, промышленности.

Использовать генетическую информацию возможно только с соблюдением гарантий прав граждан, убежден парламентарий. "Все решения в этой сфере должны быть максимально выверены", - подчеркнул он, добавив, что тема безопасного обращения с генетически модифицированными организмами находится в зоне особого внимания сенаторов.

Так, в Совфеде обсуждают вопросы по доработке закона "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности", поскольку в мире сегодня применяются принципиально новые технологии геномного редактирования.

Президиум РАН принял решение обратиться к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о законодательной поддержке безопасного использования генетических технологий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11%
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Греф ответил на слухи о санкциях США против России
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе