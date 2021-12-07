Сенатор предложил пересмотреть законодательство по ГМО

Законодательную базу в отношении генно-модифицированных организмов и ГМО-продукции, подходов к оценке их безопасности, связанных с ними потенциальных рисков, следует пересмотреть. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"С одной стороны, у нас законодательно запрещены ввоз и использование для посева семян сельскохозяйственных и иных культур, выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых была изменена с использованием методов генной инженерии. Исключение сделано только для научно-исследовательских работ, которые должны вестись исключительно на специально выделенных земельных участках. С другой стороны, в страну можно ввозить содержащие ГМО корма для животных, сельскохозяйственное сырье и пищевую продукцию с ее обязательной маркировкой в целях информирования потребителей", - сказал Майоров на заседании Президиума Российской академии наук. Его слова приводит пресс-служба Совета Федерации.

Сенатор объяснил, что до недавнего времени, несмотря на все сложности, контроль за оборотом ГМО был в целом технически выполнимой задачей. "Однако с развитием методов генетического редактирования появилась возможность вносить не маркируемые изменения, которые очень сложно обнаружить инструментально. Контроль за оборотом ГМО является очень дорогостоящим, сложным и наукоемким", - добавил он.

Алексей Майоров напомнил, что исторически основной областью применения методов генной инженерии было сельское хозяйство. Именно в нем сформировались основные подходы правовой политики в области ГМО. Но с развитием научно-технического прогресса все актуальнее становится использование ГМО-организмов в медицине, фармацевтике, микробиологии, промышленности.

Использовать генетическую информацию возможно только с соблюдением гарантий прав граждан, убежден парламентарий. "Все решения в этой сфере должны быть максимально выверены", - подчеркнул он, добавив, что тема безопасного обращения с генетически модифицированными организмами находится в зоне особого внимания сенаторов.

Так, в Совфеде обсуждают вопросы по доработке закона "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности", поскольку в мире сегодня применяются принципиально новые технологии геномного редактирования.

Президиум РАН принял решение обратиться к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о законодательной поддержке безопасного использования генетических технологий.