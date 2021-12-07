Школьникам в современных условиях нужен индивидуальный подход

Одним из "слов года" в образовании эксперты называют слово "индивидуализация". Два года пандемии, переход с очного обучения на дистант и обратно, активное использование цифровых технологий в образовании ясно показали: к школьникам в современных условиях нужен особый, индивидуальный подход.

Как учителю научиться вести уроки для всех и для каждого? Об индивидуальных траекториях в образовании "РГ" беседует с экспертом лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета, экспертом курса "Создание в школе индивидуальной образовательной траектории ученика" Яндекс.Учебника, тьютором Максимом Булановым.

Максим, как меняются роли и задачи учителя при индивидуальном подходе к уроку и ученику?

Максим Буланов: Стоит развести понятия "индивидуальный подход" и "индивидуализация". Индивидуальный подход - это больше про способность установить первый контакт с конкретным человеком и организовать работу непосредственно с ним. Индивидуализация же - принцип работы, проектирование образовательной среды и самого урока.

Мне кажется, роль учителя при индивидуализации образования состоит в умении управлять классом. Это еще называют "класс-менеджментом". То есть не только обучение, не только воспитание, а еще и такой режиссерский подход к уроку. Я могу работать не только с учебником, а добавлять свои материалы, подобрать какое-то аудиосопровождение, сделать видео-подборку, конечно, использовать цифровые технологии. Не только дать детям номер параграфа в учебнике и три упражнения после, а собрать интересный материал, чтобы дети, ориентированные на разные типы контента, нашли то, что им наиболее подходит. Учитель из контролера превращается в наставника, режиссера урока, его полноценного участника.

Это же в разы усложняет и так нелегкую работу педагога…

Максим Буланов: Конечно, проще взять учебник и работать только по нему. Но наше время диктует другие правила игры: у нас уже нет одного достоверного источника информации - ни у взрослых, ни у детей. У нас масса источников, из которых приходится выбирать. Способность сделать верный выбор называется информационной или медиаграмотностью. И, кстати, это прописано в образовательных стандартах как одно из универсальных учебных умений.

Я учитель истории. Передо мной задача провести интересный урок с учетом индивидуальных потребностей учеников. Я открываю дверь в класс - и что?

Максим Буланов: Если это первый урок, то обычно мы даем обзор темы, показываем, так скажем, вариант "желаемого образа" - то, к чему должны прийти и что должны уметь по итогам, например, 5 уроков по теме. Обязательно рассказать, что на самом деле тема гораздо шире, будет встречаться и в других классах. Дальше даем детям выбор: поработать в одиночку, вдвоем, вчетвером, оставляем время на изучение навигатора.

Что это такое?

Максим Буланов: Это что-то типа гида по теме в виде интерактивной презентации, которую готовит педагог. Там есть приветствие ученику, план уроков в виде понятной схемы - что будем изучать и в какой последовательности, чем можно пользоваться - пособия, хрестоматии, причем с конкретными параграфами, ссылками. Важный элемент - советы, куда сходить в городе, какой музей посетить, чтобы познакомиться с темой поближе. Например, сходить в Музей победы или к памятнику Минину и Пожарскому. И, конечно, результаты после каждого урока. Все - в легком навигационном стиле. Школьник после урока сам может себя проверить: что я знаю, а что еще нет. Важный момент - учитель вместе со школьником обсуждает в конце урока, что уложилось в голове, а что нет. Как ни странно, часто педагоги вообще не готовы к тому, что ребенок чего-то не поймет, что нужно будет объяснить несколько раз.

Навигатор изучили, что дальше?

Максим Буланов: Школьники выбирают формат работы и расходятся минут на 15 выполнять задание. Важно, чтобы учитель четко дал понять: если есть вопросы, их всегда можно задать. Учитель здесь выполняет функцию такого поддерживающего наставника. Через 15 минут те, кто выполнил задание, идут на следующий уровень, кто не успел - вместе с педагогом решают, как строить урок дальше. Включается своего рода "класс-менеджмент", на уроке происходит не один единый урок для всех, а несколько разных треков.

А дети готовы к такому? Разделяться на группы, самостоятельно выбирать формат работы?

Максим Буланов: Для многих это, правда, шок. Дети спрашивают: а что, правда, можно вот так все обсуждать? Знаете, мы часто читаем статьи про финскую систему обучения, восхищаемся тем, что и как там умеют дети. У нас тоже так умеют, поверьте, просто нужно немножко личной инициативы педагога, и все получится.

Конечно, когда мы решаем организовывать занятия по принципам групповой работы, то делается это не "вдруг". Этому должно предшествовать целенаправленное обучение детей основам групповой работы, взаимодействию в команде и прочее. Это большая работа, которая требует концентрации учителя.

Учитель ищет подход к каждому ученику, дает каждому по возможностям, разделяя задания по уровням. Но не будет ли здесь ситуации неравенства, когда условные "отличники" получают задания более высокого уровня и идут вперед, а кто-то не успевает и остается на месте?

Максим Буланов: Знаете, одна из ключевых примет индивидуализированного обучения - безусловная вера в успех ребенка. Важно обращать внимание на его малейшие успехи, даже если он перешел от самой неуверенной ступени владения предметом к просто неуверенной. И не вешать ярлыки. Есть такая шутка: хотите, чтобы к вам предъявляли меньше требований, - заправьте брюки в носки. Но в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. Называя ребенка "троечником" или "отстающим", мы обесцениваем любой его успех. Дети, получив от учителя или родителя такой ярлык, привыкают к этому и уже ни к чему не стремятся. Принцип индивидуального подхода - каждый в чем-то хорош. И, кстати, здесь уместно вспомнить про портфолио индивидуальных достижений - то, что сегодня даже дает дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Проблема многих педагогов - один учебный прием для всех. А как только встречается ученик, которому этот прием "не заходит", то его считают неудобным, потому что он "не хочет учиться так, как я его учу". Это непрофессионально. Профессионал скажет: класс, появился ученик, которого я не могу научить так, как я привык, значит, нужно поискать новые приемы. Я сам проработал в школе несколько лет, и для меня такие "неудобные" ученики всегда были стимулом к профессиональному развитию. Это здорово: через призму индивидуальности мы начинаем расти сами.

Есть какой-то секрет, как педагогу успешно "влиться" в индивидуализированное обучение?

Максим Буланов: Секрет в том, чтобы перестать замыкать детей на себе. Смотреть на класс как на сеть взаимодействующих друг с другом людей, где учитель организовывает это взаимодействие. Как? Ставит реальные образовательные цели, которые написаны понятным для детей языком. Подбирает ясные образовательные действия, которые нужны для достижения результата. Подобрать, как контролировать и оценивать ту или иную работу. Такой равносторонний треугольник: чему хотим научить, как учим, как проверяем. Научиться этому можно - например, в Яндекс.Учебнике есть бесплатный курс для педагогов "Создание в школе индивидуальной образовательной траектории ученика".

Еще один момент. С чем приходит на урок учитель? У него в арсенале учебно-методический комплекс, федеральный стандарт, учебный план. С чем приходит ребенок? Часто просто с тетрадкой и желанием поскорее пойти гулять. Поэтому в первую очередь важно не то, чего ожидает учитель от урока, а чего ждет ученик, что его заинтересует. Для многих педагогов звучит как утопия. Но вы попробуйте не вещать как телевизор, а поговорить с детьми, поинтересоваться, что они думают, как видят урок. Поверьте, здесь начинается магия. Для этого и разрабатываем с учителями те навигаторы, о которых я рассказывал выше. Это попытка вместе с детьми построить "маршрут". Прикинуть, что через 3-4 урока будет вот такая контрольная. Кто-то сможет ее решить уже сейчас? Нет? Тогда давайте посмотрим, что надо уметь, чтобы ее решить. Подумайте, как бы вам хотелось изучить эту тему - в одиночку, в группе или с помощью учителя. Класс делится на группы. Но не так, как этого хочет учитель, а так, как это придумали дети.

То есть наша школа готова к индивидуальным траекториям?

Максим Буланов: Школа школе, конечно, рознь. Но я точно знаю - в России очень много классных школ, которые, кстати, не очень любят "кричать" о себе. Кроме того, посмотрите, сколько школ участвует в разных инновационных конкурсах. Посмотрите на участников и финалистов "Конкурса инноваций в образовании" НИУ ВШЭ. Талантливых учителей и замечательных школ много. Мы готовы.