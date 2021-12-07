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07.12.2021 20:19
Рубрика: Общество

Сколько сэкономит страна при замене одноразовой упаковки экологичной

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Замена пакета на авоську, а подложек под мясо из вспененного полистирола на картонные могут сэкономить стране 66 млрд рублей в год. Такие подсчеты привел гендиректор ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев в письме в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), предложив организации целую методику рационального подхода к упаковке товаров. Он уверен: от лишней и неудобной для переработки тары можно сэкономить треть денег, собранных с населения за вывоз коммунальных отходов, и сократить расходы бюджета на экологические проекты.
Главным источником отходов все равно остается человек, особенно если он идет из магазина. Фото: Gettyimages Главным источником отходов все равно остается человек, особенно если он идет из магазина. Фото: Gettyimages
Главным источником отходов все равно остается человек, особенно если он идет из магазина. Фото: Gettyimages

"Упаковка составляет примерно половину всего объема отходов, около 30 млн тонн в год, - объяснил "РГ" Буцаев. - При разумном подходе эту часть отходов можно сократить вдвое. Это позволит сэкономить 66 млрд из 190 млрд руб., которые каждый год собирают с жителей городов и поселков за вывоз отходов".

Абрамченко: Выступать против утилизации упаковки глупо

Магазинам предложено стимулировать покупателей переходить от одноразовых пакетов к многоразовым сумкам, отказаться от многих видов пластиковой тары в пользу стекла, алюминия, разных видов картона или же других, более пригодных к переработке материалов из углеводородов. Рекомендуется использовать толстую термоусадочную пленку - тонкую отобрать для переработки невозможно - или заворачивать продукты в бумагу. Кроме того, стимулировать покупки больших кусков мяса, рыбы целиком, чтобы разделывать и раскладывать ее на порции уже дома, используя для этого многоразовые контейнеры, миски и другую посуду.

"Действительно, нечего класть один несчастный банан на пластиковый поддон, а потом оборачивать его метром пищевой пленки, - соглашается замруководителя направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Мария Комкова. - За эту роскошь платит налогоплательщик, причем дважды: сначала он покупает упаковку, а потом оплачивает ее утилизацию".

Но многое зависит от потребителей. Только если они забудут про одноразовые пакеты и стаканчики для кофе, будут носить с собой холщовые сумки и термокружки для напитков, можно будет говорить о полноценном отказе от вредной одноразовой упаковки.

"В целом мы разделяем подход ППК РЭО к сокращению используемой упаковки и также ведем работу в этом направлении, - сообщили "РГ" в Х5 Group. - Мы выпустили собственные рекомендации, которые более подробно затрагивают индивидуальную потребительскую упаковку, составляющую основную массу используемой упаковки практически для всех категорий товаров".

В торговой сети признают: процесс трансформации займет время и потребует инвестиций. Пока что магазины успешно могут заниматься лишь сбором старых зубных щеток и отработавших батареек.

При сокращении объемов упаковки экономия будет возникать на всех этапах обращения с отходами, объясняет Буцаев. Он ссылается на данные Федеральной антимонопольной службы, которая установила, что транспортировка каждой тонны отходов в среднем стоит 2,9 тыс. руб., обработка 700 руб., захоронение - еще 800 руб. В результате набегают те самые миллиарды, которые можно не платить, если делать все с умом, считает глава ППК РЭО.

"На рекультивацию полигонов захоронения отходов бюджет выделяет 2,25 млрд руб. в год, эту сумму тоже можно уменьшить, если сократить объемы захоронения, - продолжает Буцаев. - На каждую тонну отходов, захороненных на полигоне, при его рекультивации надо потратить 150 руб.". Все эти деньги - скрытая от глаз цена упаковки и привычных нам излишних неразумных способов потребления, полагает Буцаев.

Но на одних только советах реформа далеко не уедет, считает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Рекомендации рознице - дело полезное, но неэффективное. Магазины - заложники потребителей, большинство из них покупают товар, не обращая внимания на упаковку, с одной стороны, и производителей, которые упаковывают товары в то, во что им удобнее. В нынешних условиях, когда раздельный сбор провален, эффект от такого перехода на перерабатываемую тару будет минимальным: разницы между грязным перерабатываемым пластиком и грязным неперерабатываемым нет. Если перезагрузка расширенной ответственности производителей будет успешной и появятся способы стимулировать население к разделению мусора (например, дифференцировать платежи в зависимости от качества сдаваемых отходов, компенсировав вывоз вторсырья за счет части средств экосбора), то эффект может быть значительным".

Транспортировка каждой тонны отходов в среднем стоит 2,9 тыс. руб., обработка 700 руб., захоронение - еще 800 руб. В результате набегают миллиарды

В перспективе, считает Комкова, переход на многоразовую или утилизируемую тару приведет к удешевлению товаров в рознице. "Это потребует модернизации части предприятий, производящих упаковку и продукцию, - объясняет она. - Свой эффект может дать и система возвратной тары, по аналогии с той, которая была в СССР". По словам Комковой, современные дети уже сейчас охотно сдают самую разную упаковку в фандоматы, получая за это купоны на скидку.

Российские ученые разработали новые быстроразлагаемые упаковки

Переход на выпуск многоразовой тары и перерабатываемой упаковки не приведет к сокращению рабочих мест, считает Денис Буцаев. Правда, потребуется перестройка всей партнерской сети производителей, отмечает Моргунов, а на это готовы пойти далеко не все компании. Да и цены в магазинах, по крайней мере на первом этапе, могут вырасти: упаковка из перерабатываемых материалов стоит примерно на 20% дороже, чем менее экологичные аналоги. Эксперт считает, что подорожание будет не слишком значительным: доля тары в общей стоимости товара относительна мала, но большинство покупателей его заметит.

Получить комментарии от АКОРТ "РГ" не удалось.

Общество Экология Экономика Товары и цены "Мусорная" реформа

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