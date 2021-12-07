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07.12.2021 16:40
Рубрика: Экономика

Совет Федерации формирует рабочую группу по регулированию криптовалют

Текст: Анастасия Алексеевских

Совет Федерации формирует рабочую группу по дальнейшему развитию регулирования криптовалют, сообщил на форуме Finopolis зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

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"Мы уже ввели запрет на их использование в качестве средства платежа, что касается вопроса о целесообразности запрета и на иные операции с криптовалютами, это вопрос непростой, дискуссионный, - Мы в Совете Федерации формируем рабочую группу по дальнейшему развитию регулирования криптовалют, - уточнил Журавлев. - В нее войдут парламенарии, Минфин, Минэкономразвития, Росфинмониторинг, Минцифры, правоохранительные органы, представители отрасли, ЦБ. Будем работать".

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