Совет Федерации формирует рабочую группу по регулированию криптовалют

Совет Федерации формирует рабочую группу по дальнейшему развитию регулирования криптовалют, сообщил на форуме Finopolis зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

"Мы уже ввели запрет на их использование в качестве средства платежа, что касается вопроса о целесообразности запрета и на иные операции с криптовалютами, это вопрос непростой, дискуссионный, - Мы в Совете Федерации формируем рабочую группу по дальнейшему развитию регулирования криптовалют, - уточнил Журавлев. - В нее войдут парламенарии, Минфин, Минэкономразвития, Росфинмониторинг, Минцифры, правоохранительные органы, представители отрасли, ЦБ. Будем работать".