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07.12.2021 12:43
Рубрика: Экономика

Стало известно, сколько аптек могут продавать лекарства удаленно

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сегодня разрешение на дистанционную торговлю лекарствами получили почти 400 аптечных организаций в 57 российских регионах. Об этом рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на конференции "Медицина и качество - 2021".

Фото: iStock
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Она напомнила, что право на удаленную торговлю у крупных аптечных сетей появилось в апреле прошлого года, а с сентября этого года ее разрешили небольшим аптекам, которые сейчас могут продавать безрецептурные лекарства на своих сайтах или с помощью интернет-агрегаторов. Подключиться к дистанционной торговле также могут и заключившие с аптеками договор маркетплейсы, до этого через них можно было только зарезервировать лекарство на сайте, чтобы выкупить его в аптеке при самовывозе.

Всего с момента введения дистанционной торговли удаленно продано препаратов на более чем 13 млн рублей. Также за этот период заблокировано 10 тысяч интернет-ресурсов, которые продавали лекарства незаконно, а значит - могли сбывать некачественные и фальсифицированные средства, пояснила руководитель Росздравнадзора.

Самойлова напомнила, что с 1 июля прошлого года введена обязательная маркировка лекарств, то есть - на каждую упаковку должен быть нанесен специальный код. По ее словам, это позволяет отслеживать их передвижение от производителя до конечного потребителя, поэтому сегодня можно точно сказать, сколько и каких лекарственных препаратов, а также - с каким сроком годности находится в любой аптеке или больнице. "Сегодня мы можем предотвратить дефицит лекарств, принимая грамотные управленческие решения. Например, недавно была оперативно проведена централизованная закупка препарата ремдесивир. О том, что его не хватает в регионах, мы узнали из системы мониторинга движения лекарственных препаратов" , - заключила Самойлова.

Сегодня в системе зарегистрированы более 90 тысяч участников - почти 90% из общего числа фарморганизаций и 73% из общего числа медорганизаций, причем - почти 100% государственных. Не в системе только те из них, которые оказывают медпомощь без применения лекарственных средств, например, услуги по мануальной терапии, лечебной физкультуре, или находятся в состоянии реорганизации.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Росздравнадзор Все о перечнях лекарств

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