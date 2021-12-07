Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке

Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела подтвердил: хозяина, не начавшего вовремя строить дом на своем участке, необходимо привлекать к ответственности. Если земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, дать ей зарастать бурьяном вместо возведения стен - нарушение закона. За это владельцу грозит солидный штраф.

Не все хозяева знают, но и чиновники местных администраций, и Росреестр регулярно проверяют, как используется земля, нет ли нарушений. Фото: Сергей Михеев/ РГ

В данном случае пустырь вместо дворца обнаружили чиновники администрации Угличского муниципального района. Владелец пустыря - некий К. - за много лет так и не засучил рукава. Согласно актам, составленным местными столоначальниками, "принадлежащий К. земельный участок по целевому назначению не используется более трех лет (строительство на нем не ведется, земля не возделывается, на участке растет сорная растительность)".

Согласно КоАП гражданину грозил штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Или штраф в размере от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Более того, эксперты особо обращают внимание, кто Гражданский кодекс позволяет также изъять землю, если человек так и не начал стройку. Материалы были переданы в Росреестр. Однако сотрудники ведомства по каким-то причинам не проявили рвения. Дела заведено не было. Видимо, участок заброшен настолько давно, что, как показалось сотрудникам ведомства, наказывать уже поздно, надо махнуть рукой. Мол, пусть и дальше царствует бурьян.

Второй кассационный суд с этим не согласился. "Суды установили, что в нарушение ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностным лицом материал органа муниципального контроля в отношении К. надлежащим образом не рассмотрен. Кроме того, не истек срок давности привлечения К. к административной ответственности", - сообщили в кассационном суде.

Материалы направлены должностному лицу на новое рассмотрение. Гражданину К. все-таки придется держать ответ за свой чертополох. По сути высокая инстанция запретила чиновникам закрывать глаза на запущенные участки, и в этом важность данного решения. Тем более, что Росреестр начал активно применять беспилотные летательные аппараты для контроля за использованием земли.

Так что информации о запущенных участках становится все больше. "У человека есть три года для начала строительства. Указанный срок начинает исчисляться с момента возникновения права собственности, - поясняет почетный адвокат России Никита Филиппов. - Но в случае возникновения спора можно доказать обстоятельства, объективно препятствующие или исключающие возможность использования земельного участка".

У землевладельца есть три года, чтобы начать строительство дома на участке. Иначе - крупный штраф

Тогда решение о наказании может быть отменено. Например, по его словам, в одном деле суд отменил решение о привлечении гражданина к ответственности за неиспользование земельного участка: мужчина доказал, что строительству объективно препятствовало обращение взыскания на заложенное имущество.

Зато пустые карманы не освобождают от обязанности строить дом. Хотя пожаловаться судьям на безденежье все-таки можно. Аргументированно и по-возможности без слез.

"Отсутствие денег на строительство дома не является основанием для освобождения от административной ответственности, что подтверждается практикой судов, - рассказывает Никита Филиппов. - Однако сложное финансовое положение может быть учтено в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность".

Так, в одном из дел, про которое рассказывает адвокат, Воронежский областной суд учел, что доход гражданки, привлекавшейся к административной ответственности, за период 2014-2015 годы не превышает прожиточного минимума. При этом ее супруг в момент разбирательства не работал, а сын учился на дневном отделении. Финансовые проблемы налицо. В связи с этим суд снизил размер штрафа до 10 тысяч рублей.

"Если у человека нет денег на строительство дома, необходимо в первую очередь установить границы на местности, например, обнести приобретенный земельный участок забором, если он отсутствует, и периодически очищать землю от заросшей травы и кустарников для того, чтобы у инспекторов не было подозрений в неиспользовании земельного участка по назначению", - советует адвокат.

Также, по его словам, при привлечении к административной ответственности необходимо учитывать время, необходимое для освоения земельного участка и обстоятельства, исключающие возможность его использования.

В качестве примера обстоятельств, исключающих возможность использования земельного участка, можно указать на отсутствие электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Между тем

Росреестр начал активно использовать беспилотные летательные аппараты для надзора за использованием земли по назначению. Как сообщил в свое время заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов, если с помощью традиционных методов инспектор за неделю обследует только 1,6 га земель, то при помощи беспилотных технологий - 25 га с учетом всех технологических процессов. По его словам, ведомство перешло к применению беспилотников в промышленном масштабе. "С их помощью мы не только выявляем самые распространенные нарушения земельного законодательства (самозахваты и нецелевое использование земель), но также проводим мониторинг земель и исправляем реестровые ошибки. Это способствует обеспечению защиты прав собственности и вовлечению в экономический оборот неэффективно используемых земель", - заявил он. Потому количество протоколов на землевладельцев и возросло.