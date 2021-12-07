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07.12.2021 12:58

Трамп посчитал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем"

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Экс-президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена "неравным матчем" для Вашингтона.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды", - отметил Трамп в эфире телеканала Newsmax.

По мнению Трампа, несмотря на позитивный диалог с президентов Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, его политика по отношению к Москве и Пекину была более жесткой, чем действия администрации Байдена.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут сегодня около 18:00 в формате онлайн. Этот защищенный канал связи используется впервые. Журналисты могут увидеть только начало консультаций. Основными темами являются напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.

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