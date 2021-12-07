Участники будущего правительства Германии подписали коалиционный договор

Утром 7 декабря партии "светофора" (по партийным цветам) подписали коалиционное соглашение. 177-страничная правительственная программа называется "Смелее к прогрессу". Событие символически состоялось в Берлинском центре выставок "Футуриум", посвященных будущему, сообщает портал Spiegel online.

"Мы сегодня отправляемся в путь", - заявил назначенный канцлер Олаф Шольц. По его словам, три стороны, приверженные идее прогресса, объединились. Начиная с этой недели, партнеры по коалиции будут работать над прогрессом, отметил со своей стороны лидер СвДП Кристиан Линднер. "С сегодняшнего дня мы станем правительством для народа Германии", - объявил лидер партии "Зеленых" Роберт Хабек.

В среду, 8 декабря, Шольц должен быть избран канцлером в Бундестаге, а его кабинет - приведен к присяге. Это ознаменует конец 16-летней эры Ангелы Меркель (ХДС), которая отказалась вновь баллотироваться на парламентских выборах 26 сентября.