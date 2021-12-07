Ученые меняют картину недр Земли

На всех изображениях Земли ее внутреннее ядро - это твердая структура. Состоит в основном из железа. Оно и определяет магнитное поле планеты. И вот международная группа ученых заявила, что ядро вовсе не абсолютно твердый, "скучный кусок железа". Оно устроено совершенно иначе.

К такому выводу они пришли, изучая данные о сейсмических волнах, возникающих во время землетрясений. Они бывают двух основных видов: волны сжатия и волны сдвига. Каждая может ускоряться, замедляться или отражаться от различных сред, проходя внутри Земли.

Геофизик из Гавайского института геофизики и планетологии Ретт Батлер, анализируя сейсмические волны от сильных землетрясений, прошедших через ядро, обнаружил одну странность - сдвиговые волны, которые, согласно теории, должны проходить через твердый металлический шар, в некоторых областях от этого пути отклонялись. Почему? Исследователь пришел к сенсационному выводу: ученые ошиблись в структуре земного ядра. Картина волн указывала, что ядро вовсе не однородное твердое тело, в нем должны быть карманы жидкого и полутвердого железа. Авторы работы считают, что это исследование может произвести революцию в понимании сути магнитного поля Земли. Ведь оно во многом зависит от структуры и поведения ядра планеты.