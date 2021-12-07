Ученые обнаружили не выявляемую ПЦР-тестами версию "омикрона"

Ученые обнаружили "скрытую" версию "омикрона", которую труднее отследить. Этот "стелс-вариант" имеет много общих мутаций со стандартным омикроном, но в нем отсутствуют определенные генетические изменения.

Вариант по-прежнему обнаруживается как коронавирус всеми обычными тестами и может быть идентифицирован как "омикрон"-штамм с помощью геномного тестирования, но вероятные случаи не выявляются обычными тестами ПЦР, которые дают более быстрые результаты. Открытие новой формы "омикрона" побудило исследователей разделить линию B.1.1.529 на стандартный штамм, известный как BA.1, и этот более новый вариант, известный как BA.2, сообщает Guardian.

По оценке исследователей, еще слишком рано говорить о том, будет ли новая форма "омикрона" распространяться так же, как и его стандартный вариант, однако "скрытая" версия генетически отличается от базовой и поэтому вполне может вести себя по-другому. Стелс-вариант был впервые обнаружен среди геномов вируса COVID-19, полученных в последние дни у инфицированных граждан Южной Африки, Австралии и Канады, однако, как отмечают ученые, возможно, он уже получил более широкое распространение. Пока вирусологи не могут определить то, как появился новый вариант. Исследователи отметили тот факт, что ВА.2 настолько генетически отличен от штамма ВА.1, что его можно квалифицировать как новый "вариант, вызывающий беспокойство", если он будет быстро распространяться. Наличие двух вариантов, BA.1 и BA.2, которые возникают в быстрой последовательности с общими мутациями, по словам одного исследователя, свидетельствует о том, что органы общественного здравоохранения "упускают большую часть головоломки".