Ученые проверили, как бег влияет на работу мозга

Всего 10 минут бега способны улучшить психическое здоровье за счет сильной стимуляции префронтальной зоны коры головного мозга, причем эффект от бега оказался заметнее по сравнению с ездой на велотренажере. К такому выводу пришла группа японских ученых. Результаты их исследования опубликовал журнал Nature.

Бег по сравнению с велотренажером заставляет работать мышцы всего тела, что может улучшить психическое здоровье за счет сильной стимуляции мозга, - отмечается в абстракте статьи. При этом ученые отмечают, что основные механизмы воздействия бега на мозг еще предстоит изучить, поскольку почти все аналогичные исследования проводились именно с использованием велотренажеров.

Тем не менее, ученые выяснили, что всего 10 минут бега приводят к значительному повышению уровня мыслительной активности и удовольствия у участников по сравнению с контрольной группой. Это было подтверждено не только субъективными ощущениями добровольцев, но также замерами активности разных участков головного мозга. Кроме того, участники эксперимента проходили специальные тесты на сообразительность и реакцию - после сеанса бега их когнитивные способности повышались.

Ученые пришли к выводу, что бег по сравнению с ездой на велотренажере сильнее активирует кору головного мозга в префронтальных областях, участвующих в регуляции настроения и поддержании мыслительной активности. Таким образом, даже непродолжительные тренировки могут способствовать улучшению работы мозга и улучшению настроения в целом.