Новости

В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ 08:06
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
К утру 7 декабря снежный покров в Москве подрос на 2-3 см 07:58
Умерла актриса из "Просто Марии" и "Дежурной аптеки" Инес Моралес 07:45
Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам 07:35
Овечкин показывает рекордную результативность в карьере 07:33
Ученые проверили, как бег влияет на работу мозга 07:26
В Узбекистане 9 человек пострадали при взрыве в торговом центре 07:13
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист "Оскара" 07:04
На Сахалине началась эвакуация экипажа севшего на мель сухогруза 06:57
Умерла актриса из "Жестокого ангела" и топ-модель Мила Морейра 06:55
Эксперт пояснил, легко ли переносится "омикрон" 06:42
Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение ВВО 06:31
Мэр Нью-Йорка объявил обязательную вакцинацию работников частного сектора 06:23
Экс-офицер Нацгвардии США обвинил генералов "во лжи" о событиях в Капитолии 06:10
В Хабаровске сняли введенный из-за снегопада режим ЧС 06:00
В школах Анадыря из-за пурги отменили занятия 05:39
Пентагон: На Аляске завершено строительство радара дальнего обнаружения 05:32
Инфекционист объяснил важность вакцинации подростков от COVID-19 04:48
Врач назвал единственный способ борьбы со штаммом коронавируса "омикрон" 04:45
На Колыме 50-градусные морозы нарушили автобусное сообщение 04:29
AP: В Сирии семья пострадала при авиаударе возглавляемой США коалиции 04:18
На Сахалине начали подготовку к эвакуации экипажа севшего на мель судна 04:09
Трамп сообщил, что пишет мемуары о своей работе в Белом доме 03:50
Агентство SANA сообщило о взрывах в районе порта в сирийской Латакии 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 07:26
Рубрика: Общество

Ученые проверили, как бег влияет на работу мозга

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего 10 минут бега способны улучшить психическое здоровье за счет сильной стимуляции префронтальной зоны коры головного мозга, причем эффект от бега оказался заметнее по сравнению с ездой на велотренажере. К такому выводу пришла группа японских ученых. Результаты их исследования опубликовал журнал Nature.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
"Легко включить в рацион": какая ягода улучшит память и настроение

Бег по сравнению с велотренажером заставляет работать мышцы всего тела, что может улучшить психическое здоровье за счет сильной стимуляции мозга, - отмечается в абстракте статьи. При этом ученые отмечают, что основные механизмы воздействия бега на мозг еще предстоит изучить, поскольку почти все аналогичные исследования проводились именно с использованием велотренажеров.

Тем не менее, ученые выяснили, что всего 10 минут бега приводят к значительному повышению уровня мыслительной активности и удовольствия у участников по сравнению с контрольной группой. Это было подтверждено не только субъективными ощущениями добровольцев, но также замерами активности разных участков головного мозга. Кроме того, участники эксперимента проходили специальные тесты на сообразительность и реакцию - после сеанса бега их когнитивные способности повышались.

Ученые пришли к выводу, что бег по сравнению с ездой на велотренажере сильнее активирует кору головного мозга в префронтальных областях, участвующих в регуляции настроения и поддержании мыслительной активности. Таким образом, даже непродолжительные тренировки могут способствовать улучшению работы мозга и улучшению настроения в целом.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам
В Гидрометцентре спрогнозировали погодную лихорадку
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"