Ученые впервые обнаружили механизм формирования воспоминаний человека

Ученые Юго-Западного медицинского центра Техасского университета определили характеристики сотни чувствительных к памяти нейронов, которые участвуют в "доставке" воспоминаний в мозг.

Открытие поможет найти новые методы лечения при заболеваниях и травмах мозга. Например, при черепно-мозговой травме, болезни Альцгеймера, шизофрении, сообщает EurekAlert. Полное исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

Так, исследование выявило 103 чувствительных к памяти нейрона в гиппокампе и энторинальной коре головного мозга. Нейроны увеличивают активность при кодировании памяти и точно такой же процесс происходит, когда человек пытается что-то вспомнить, и особенно это заметно, когда человек вспоминает мелкие детали и подробности. Кроме того, ученые узнали, что существует разница между тем, как мозг записывает воспоминания и воспроизводит. Пик активности нейронов в эти моменты смещается. По словам исследователей, именно из-за этого смещения человек понимает, что вспоминает что-то прошедшее, а не получает новые опыт.

По словам ученых, такая активность также может иметь отношение к шизофрении. Дисфункция гиппокампа лежит в основе неспособности заболевших различать воспоминания, галлюцинации или бред. А обнаруженные нейроны могут объяснить, почему это происходит.

Возможность узнать больше о человеческой памяти возникла после операций, когда электроды, имплантированные в мозг пациентам с эпилепсией для картирования припадков. Это можно было использовать и для идентификации нейронов, участвующих в памяти. В исследовании поучаствовало 27 человек.

Отмечено, что ранее ученые создали модель памяти на основе исследований на грызунах. Теперь они смогли доказать, что то же самое происходит с людьми.