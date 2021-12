Умер легендарный британский рокер Джон Майлз

5 декабря на 73-м году жизни умер Джон Майлз, вокалист, гитарист, клавишник, хитмейкер, человек с крайне представительным профессиональным портфолио. Причиной называется некая непродолжительная болезнь.

Джон Эррингтон (настоящая фамилия) родился в 1949-м в Дареме. В средней школе играл в группе The Influence, куда входили далее влиятельный барабанщик Пол Томпсон (Roxy Music) и Вик Малькольм (после - гитарист Geordie). В 1969-м The Influence выпустили сингл I Want to Live, после чего Майлз собрал собственный проект The John Miles Set, а с 1971-го ушел в полностью сольное плавание.

Довольно оперативно подписал с Decca контракт на четыре альбома. И в 1976-м добрался до третьей строчки национального чарта с синглом Music, а в США - до второго места с треком Slow Down.

Позже Майлз много работал как клавишник, гитарист и бэк-вокалист с Тиной Тёрнер - и в турне, и в студии, пел у Джимми Пейджа, вполне успешно заменив Планта, играл на органе у Джо Кокера, сотрудничал с The Alan Parsons Project и так далее.