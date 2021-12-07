Новости

Официально: у "Шан-Чи" будет сиквел и сериал-спин-офф 09:33
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
Умерла актриса из "Просто Марии" и "Дежурной аптеки" Инес Моралес 07:45
Вышел трейлер сериала "Солдаут" с Глебом Калюжным и музыкой Noize MC 07:39
Умер легендарный исполнитель кантри Стоунволл Джексон 07:22

Умер легендарный британский рокер Джон Майлз

Новости
    07.12.2021, 09:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Simon Godfrey Фото: youtube.com/ Simon Godfrey
Фото: youtube.com/ Simon Godfrey

5 декабря на 73-м году жизни умер Джон Майлз, вокалист, гитарист, клавишник, хитмейкер, человек с крайне представительным профессиональным портфолио. Причиной называется некая непродолжительная болезнь.

Джон Эррингтон (настоящая фамилия) родился в 1949-м в Дареме. В средней школе играл в группе The Influence, куда входили далее влиятельный барабанщик Пол Томпсон (Roxy Music) и Вик Малькольм (после - гитарист Geordie). В 1969-м The Influence выпустили сингл I Want to Live, после чего Майлз собрал собственный проект The John Miles Set, а с 1971-го ушел в полностью сольное плавание.

Довольно оперативно подписал с Decca контракт на четыре альбома. И в 1976-м добрался до третьей строчки национального чарта с синглом Music, а в США - до второго места с треком Slow Down.

Позже Майлз много работал как клавишник, гитарист и бэк-вокалист с Тиной Тёрнер - и в турне, и в студии, пел у Джимми Пейджа, вполне успешно заменив Планта, играл на органе у Джо Кокера, сотрудничал с The Alan Parsons Project и так далее.

Новости

Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист "Оскара" 07:04
Умерла актриса из "Жестокого ангела" и топ-модель Мила Морейра 06:55
Вышел трейлер фильма "Чемпион мира" с Хабенским в роли шахматиста 06.12.2021
Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" 06.12.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Metacritic опубликовал список 13-ти лучших сериалов 2021 года 06.12.2021
Том Холланд сыграет Фреда Астера в биографическом фильме 06.12.2021
"Дом Gucci" собрал в России 210 млн рублей за уикенд 06.12.2021
⧣ музыка
Фото: Александр Поляков / РИА Новости
Представители Марины Хлебниковой рассказали о ее состоянии 06.12.2021
Любаша выбыла из шоу "Суперстар. Возвращение" после ссоры с Кудрявцевой 06.12.2021
Клавишник Mettal Maffia умер в 30 лет от COVID-19 06.12.2021
⧣ утраты
Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Названы время и место прощания с создателем "Кинотавра" Рудинштейном 06.12.2021
Умер вдохновивший Шварценеггера актер-культурист Дэйв Дрейпер 06.12.2021
В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров 06.12.2021