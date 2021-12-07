Умерла актриса из "Просто Марии" и "Дежурной аптеки" Инес Моралес

В возрасте 69 лет умерла испано-мексиканская актриса кино, театра и ТВ Инес Моралес, прославленная образами разного рода негативных персонажей в мексиканских "мыльных операх" 80-х. О смерти артистки сообщает кабельный канал Tlnovelas. Причина не названа.

Моралес родилась в Испании. Занималась пением, балетом, танцами, фехтованием. В 1980-м подписала десятилетний контракт с мексиканской киностудией Televisa и переехала в эту страну, работая со знаковым чилийским продюсером русско-еврейского происхождения Валентином Пимштейном, благодаря которому получила одну из своих самых известных ролей - Флоренсии Амолинар де дель Вильяр в "Просто Марии". В 1991-м, когда контракт истек, вернулась на родину.

Среди других достижений - Пилар в "Искорке", Ирма в "Амалии Батисте", нехорошая Эльвира в "Пятнадцатилетней", Барбара, невеста Адольфо, в культовом ситкоме "Дежурная аптека", Монтеро в "Тайне Лауры", а также восхитительный в своей очаровывающей нелепости "Ы-хоррор" про рептилоида-вампира "Некрофаг".