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07.12.2021 19:34
Рубрика: Экономика

Упрощается получение ипотеки для пожилых

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Привлекать заемщиков в возрасте к получению ипотеки начинают банки. На днях условия оформления жилищных кредитов для них упростил Сбербанк. По программе "Жилищный кредит по двум документам" заемщиком может стать покупатель, которому на момент завершения срока выплат по кредиту будет до 75 лет, сообщает пресс-служба банка. Ранее возраст был на 10 лет меньше. На это есть спрос, люди обращаются в банк с вопросами о повышении возраста для получения ипотеки, отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

По двум документам получить жилищный кредит можно без справок о доходах (предоставив, например, только паспорт и водительское удостоверение), однако ставка - на 0,6% выше базовой. Как указано на сайте банка, необходим стаж работы не менее года и не менее полугода на нынешнем месте, это указывается в заявлении, хотя документального подтверждения и не требуется. По программам Сбербанка по ипотеке на вторичное жилье или на новостройки предельный возраст на момент погашения тоже 75 лет, однако только в случае подтверждения доходов и трудовой занятости заемщика. Выдача ипотеки заемщикам, чья пенсия не за горами, практикуется и в других банках. ВТБ уже довольно давно выдает ипотеку с погашением до исполнения заемщику 75 лет. Росбанк выдает ипотеку с погашением до 70 лет, но при наличии молодого созаемщика.

Фото: iStock
Как не разориться на ипотеке

Повышение максимального возраста, вероятно, обусловлено удлинением среднего срока ипотечного кредита при возросших ценах на жилую недвижимость, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Удлинение срока позволяет взять большую сумму, не увеличивая долговую нагрузку. Средневзвешенный срок ипотеки, по данным ЦБ, только за октябрь вырос сразу на 4 месяца - с 20,5 до 21 года (в мае 2020 года, для сравнения, был около 18 лет). Но в ипотеке высока доля досрочного погашения, добавляет Доронкин: заемщики минимизируют ежемесячный платеж, чтобы снизить риски неуплаты, но по возможности гасят кредит досрочно.

От пожилых могут потребовать оформления дорогой страховки

Большинство ипотечных программ все же рассчитано на более молодых заемщиков, говорит директор по развитию консалтинговой компании "Бинкор" Роман Семенов. Банк, в первую очередь, оценивает заемщика, исходя из его платежеспособности - это стабильный доход, своевременные расчеты по обязательствам, в первую очередь, кредитным (в этом плане люди в возрасте с богатой кредитной историей могут выиграть у молодых), финансовая нагрузка и в дополнение активы заемщика. Сейчас пенсионный возраст не означает, что люди перестают зарабатывать, также у них может быть пассивный доход, например, вклады, отмечает гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

Однако чем старше заемщик, тем дороже для него страхование жизни и здоровья, отмечает Семенов. "Большинство страховых требуют от возрастных заемщиков пройти медобследование. Требования строгие, людей здоровых мало. Соответственно, либо приходит отказ, либо очень высокая цена. Поэтому от страховки заемщики в таких случаях чаще отказываются, что повышает процент ипотечного кредитования", - говорит Семенов.

Доля ипотечных заемщиков в возрасте незначительно, но растет. По данным Национального бюро кредитных историй, в октябре она составляла 1,6%, это на 0,2 процентных пункта больше, чем год назад. Наибольшие же темпы роста у заемщиков от 40 до 50 лет, их доля растет на протяжении как минимум шести лет, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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