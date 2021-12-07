Устаревшие танки Abrams собираются модернизировать в Египте

Сухопутные войска Египта в настоящее время можно назвать крупнейшим после США эксплуатантом основных боевых танков Abrams. Всего, по разным данным, в войсках находится более 1100 единиц данной техники.

Информация о поставках М1А1 и начале их сборки в этой североафриканской стране появилась еще в 1988 году.

В качестве производственной площадки был ожидаемо выбран теперь уже известный завод № 200 в Хелуане, построенный американцами четырьмя годами ранее для обслуживания поставлявшихся М60.

Первые боевые машины поступили в войска в 1992 году, поначалу их собирали из узлов и агрегатов, доставленных из-за океана. Со временем число комплектующих местного производства стало расти, и во втором десятилетии нового века большая их часть выпускалась уже в АРЕ.

Несмотря на то, что М1А1 значительно превосходили имевшиеся ранее у египтян старые советские и американские танки, со временем по своим тактико-техническим характеристикам они все больше стали уступать выпускавшимся в Израиле Merkava Mk4 и закупавшимися некоторыми арабскими странами Т-90С. Как отмечает блогер Mahmoud Gamal, поэтому неудивительно, что в ходе недавней каирской Международной выставки оборонной промышленности и вооружений EDEX-2021 обсуждался вопрос о модернизации этих Abrams до уровня М1А2.

Других подробностей пока нет, но можно предположить, что танки получат более современные прицелы, в том числе панорамные для командиров, с усовершенствованными тепловизионными каналами.

На крышах башен появятся дистанционно-управляемые 12,7-мм зенитные пулеметные установки. Будут внедрены новые средства связи и ориентирования, другие системы, использующиеся на последних версиях заокеанских машин.

Также на EDEX-2021 прозвучала информация о возможной сборке в будущем южнокорейских танков K2 Black Panther.