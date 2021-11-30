Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.11.2021,  
15:31
Текст:  Алексей Брусилов

Танки K2 Black Panther хотят собирать в Египте

В ходе проведения египетской Международной выставки оборонной промышленности EDEX-2021 стало известно о возможном совместном с Южной Кореей производстве основного боевого танка K2 Black Panther.
Фото: Gasiseda / youtube.com Фото: Gasiseda / youtube.com
Фото: Gasiseda / youtube.com

Сообщается о проведении переговоров по этому вопросу. На них обсуждались детали возможного контракта, в частности передача технологий. Никаких других подробностей пока не обнародовано.

Производители К2 в последнее время начали активное продвижение своего детища на международных рынках вооружений.

Вероятно, первым иностранным государством, закупившим эти гусеничные боевые машины, станет Оман. Всего речь идет о 76 экземплярах.

Сухопутные войска Польши также первоначально заинтересовалось южнокорейской разработкой - им была предложена более совершенная модернизированная версия, которая пока существует в виде макетов. Однако американцы с их M1A2C (М1А2 SEPv3), похоже, не намерены пускать сюда каких-либо конкурентов.

Для армии Норвегии создан K2NO с израильской активной защитой Trophy, такой образец был показан на 13-й Сеульской аэрокосмической и оборонной выставке, проходившей в октябре текущего года. Как ожидается, он будет проходить сравнительные испытания с германским Leopard 2A7NO.

Что касается Египта, то после объявленных соглашений о выпуске там самоходных артиллерийских орудий К9 Thunder многие эксперты ожидали, что следующим кандидатом на место в вооруженных силах этой страны будет уже Black Panther. И, как видим, они не ошиблись.

Фото: youtube.com
Бронемашину Sinai 200 на базе БМП-1 представили в Египте

В армии АРЕ насчитывается около 3850 танков, из них относительно современными являются лишь 1100 М1А1, все остальные, такие как Т-54/55, Т-62, М60А1/А3, давно уже устарели и требуют замены.

Учитывая высокую стоимость К2 (около 9 млн долларов), проблемы технического характера, которые до сих пор полностью не преодолены, египтянам все равно придется искать еще одного производителя бронетехники. Только с помощью нескольких стран есть шанс полного обновления танкового парка.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Механики-водители преодолели 1,5 тысячи километров на легендарных Т-34 12:50
Т-72 при Саддаме Хусейне улучшали с помощью китайских технологий 29.11.2021
Защита от дронов и Javelin: и The Drive оценил новую броню танка Т-72 25.11.2021
оружейный рынок
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Ростех запатентовал умный прицел 29.11.2021
Россия предложит на экспорт тяжелые БЛА и дроны-камикадзе 25.11.2021
Россия получила заявки на поставку "Орионов" с ракетами "Вихрь" 19.11.2021
Южная Корея
Южнокорейский аналог российского Checkmate показали в Перу 01.11.2021
На танк K2NO Black Panther установили активную защиту из Израиля 11.10.2021