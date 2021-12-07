В Дании зафиксирован резкий скачок заражений штаммом "омикрон"

В Дании выявлено свыше 260 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщает DPA со ссылкой Институт общественного здоровья королевства.

Первые случаи заражения "омикроном" были выявлены 28 ноября. Несмотря на меры властей предоставить распространение вируса, заражаемость продолжается.

Кстати, в Швеции новый штамм коронавируса также распространяется довольно быстро. По состоянию на 6 декабря в стране обнаружено 11 случаев. Агентство общественного здравоохранения Швеции пока не может оценить степень опасности нового штамма COVID-19.