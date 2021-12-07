В ДОМ.РФ рассчитывают на льготные кредиты для строителей комфортных кварталов

На возведение жилья по Стандарту комплексного развития территорий застройщики будут получать льготные кредиты, рассчитывают в ДОМ.РФ. Об этом сказал заместитель гендиректора Фонда "ДОМ.РФ" Антон Финогенов на онлайн-дискуссии с застройщиками.

"Мы рассчитываем, что, если к концу 2022 года нам удастся Стандарт ввести в нормативно-правовую базу, нам удастся обеспечить, что основные крупные банки при принятии решений будут смотреть на стандарт", - сказал он. ДОМ.РФ крайне заинтересован, чтобы у застройщиков была прямая финансовая выгода от применения стандарта, подчеркнул он.

Стандарт комплексного развития территорий был разработан в 2019 году Минстроем, ДОМ.РФ вместе с КБ "Стрелка" для повышения качества среды и перехода российских городов к современным моделям развития. Им предусмотрены требования к квартирам (например, высота потолков не менее 2,8 метра), жилым домам, дворам, парковкам, улицам, общественным пространствам, кварталам. К примеру, квартал должен занимать не более 5 га, а 20-30% застройки должно быть отдано под объекты торговли, услуг и досуга. Площадки для игр, спорта и отдыха в общественных скверах должны находиться не более чем в пяти минутах ходьбы от каждого жилого дома.