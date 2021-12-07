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07.12.2021 22:54
Рубрика: Культура

В Германии роман "Арап Петра Великого" вышел с "политкорректным" названием

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Берлинское издательство Friedenauer Presse перевыпустило роман Александра Сергеевича Пушкина "Арап Петра Великого", который был переведен на немецкий язык выдающимся славистом Петером Урбаном. Казалось бы, прекрасная новость: читатели в Германии смогут вновь прикоснуться к русской классике. Только вот в новом издании книга вышла под новым заголовком: "Ибрагим и царь Петр Великий", сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Судя по всему, изменения были внесены из соображений политкорректности.
Фото: РИА Новости
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Оригинальное название дается в виде сноски на обложке мелким шрифтом, чтобы немецкий читатель не оскорбился словом "арап" (на языке Шиллера и Гете оно звучит как "мавр"). При этом сам текст, в котором главного героя называют арапом буквально на каждой странице, правок избежал. Как бы отнесся к такому цензурированию переводчик, неизвестно: Петера Урбана, познакомившего соотечественников с наследием Чехова, Гоголя и других русских классиков, не стало в 2013 году. Ну а самого Пушкина, который всегда с гордостью писал о своих африканских корнях, а себя шутливо называл "потомком негров безобразным", такие метаморфозы наверняка бы позабавили. Кто бы мог подумать, что именно в "Германии туманной", откуда в свое время Ленский довез до России "учености плоды", в XXI веке труды Александра Сергеевича будут пересмотрены в свете идеологии Black Lives Matter.

В том, что именно она прямо или косвенно повлияла на решение издательства, сомнений нет, хотя в аннотации на сайте прямо не сказано, почему пушкинского "арапа" стыдливо спрятали подальше от читательских глаз. Как известно, в последние годы прогрессивная общественность в ФРГ ведет активную борьбу с "наследием колониального прошлого в языке", и больше всего досталось как раз архаичному словечку "мавр". Тщетно историки и лингвисты пытаются доказать, что оно никогда не содержало расистской подоплеки - в стране полным ходом идет агитация за переименование "Мавританских" улиц и аптек. Теперь дошло и до художественной классики.

"Ибрагим и царь Петр Великий" - написано на обложке. И мелким шрифтом упоминание об "арапе".

По этой логике, следующим перемены должны коснуться Шекспира. Правда, его трагедию "Отелло, венецианский мавр" пока еще можно купить в немецких книжных в оригинальном виде. При этом в СМИ все чаще звучит недовольство театральными и кинопостановками, где самого известного в мировой литературе ревнивца играют европейские актеры с черным гримом (взять хотя бы знаменитую классическую экранизацию 1965 года с Лоуренсом Оливье в главной роли). Теперь в этом усматривают "блэкфейс" - издевательскую пародию над людьми с темным цветом кожи. Табуирование терминов привело и к цензуре в детских книжках. Так, в современных немецких изданиях шедевра Астрид Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок", написанного в 1944 году, отец девочки зовется уже не "негритянским королем", а "королем Южных морей".

В Соединенных Штатах проблемы не раз возникали у столпов американской литературы - романа Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома" и повестей Марка Твена о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна. В некоторых штатах эти произведения вовсе убрали из школьной программы из-за слова "негр" на страницах. Впрочем, десять лет назад одно из издательств нашло выход: редакторы прошлись по тексту и повсюду заменили у Твена "негров" на "рабов". Ну, а самые громкие скандалы продолжают преследовать бестселлер королевы детективов Агаты Кристи "Десять негритят", впервые увидевший свет по обе стороны Атлантики в 1939 году. Причем уже тогда американцы выпустили его под названием "И никого не стало".

А негритят из зловещей детской считалочки, на которой строится сюжет, заменили на "маленьких индейцев". На родине писательницы книга выходила в авторской версии вплоть до 1980-х. В Финляндии от названия "Десять негритят" отказались в 2003 году, в Нидерландах - в 2004-м, в Швеции - в 2007-м. Наконец, в 2020 году сдалась Франция, которая до последнего держалась за классический перевод 1940-х. Как писала "РГ", издательство Livre de Poche было вынуждено издать роман под непривычным читателю названием "Их было десять", потому что правообладатель и правнук Агаты Кристи Джеймс Причард распорядился "адаптировать его к современным веяниям". Причем из текста вычеркнули все 74 упоминания о негритятах, превратившихся в "солдат".

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