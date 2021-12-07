В Госдуме оценили решение США о бойкоте Олимпиады

Олимпийское движение не пострадает от решения правительства США не отправлять делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Дипломатический бойкот не касается участия в Играх американских спортсменов.

Впрочем, в Пекин политических представителей США не звали.

Как напомнила Роднина в комментарии РИА Новости в Олимпийских играх дипломаты не участвуют.

"Решение США - очередное "фэ", - считает она. - Не приедут эти особы, на них не рассчитывают".

Дипломат напомнила, что нечто подобное они устраивали перед Олимпиадой 2008 года в Пекине.

"Решение принято, чтобы лишний раз о себе напомнить, - подчеркнула зампред комитета. - Что это меняет - регламент соревнований или участие спортсменов? Как может повредить Олимпийским играм?".

Депутат резюмировала, что от отсутствия пяти-восьми дипломатов олимпийское движение никак не пострадает. Разве что американские спортсмены могут от этого как-то пострадать, но уж точно не российские, подчеркнула парламентарий.

Она также обратила внимание, что Международный олимпийский комитет на это никак не среагировал.