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07.12.2021 14:59
Рубрика: Культура

В новой комедии "Летучий корабль" прозвучат хиты из советского мультфильма

Текст: Сусанна Альперина
Если почитать русскую народную сказку "Летучий корабль", то становится ясно: куда там Америке с ее супергероями! В нашей сказке есть персонажи, обладающие такими сверхспособностями, которые, например, героям комиксов Марвел даже и не снились.

Обпивало, Объедало, Стреляло, Слухало, Скороход, Холодило... И дурень - как же без него? У нас еще и мультфильм есть "Летучий корабль" - песни в нем такие, что уже не одно поколение детей выучило их наизусть. Одни частушки Бабок Ежек чего стоят? "Я была навеселе и летала на метле...". Однако каждому времени - свой "Летучий корабль", и вот уже в наши дни новая молодая команда стремится рассказать "легендарную сказку современным киноязыком, углубив героев и переосмыслив сюжет, добавив еще больше захватывающих приключений и юмора".

Фото: kino-teatr
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По сюжету новой сказки Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля - богатого наследника из-за границы. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным матросом Иваном в пух и прах разбивает планы Поля заполучить корону. Влюбленный в царевну Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом-Полем, который использует против Ивана темную магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет наказан, а Иван вместе с Забавой на Летучем корабле унесутся за новой мечтой.

В главных ролях - молодые, пока еще незнакомые зрителю актеры. Это не так, как было в сказке "Конек-Горбунок", где Ивана сыграл Антон Шагин, а Царь-девицу - Паулина Андреева, которых все знают. В фильме "Летучий корабль" роль Ивана исполняет Александр Метелкин, вошедший в топ-12 восходящих звезд российского кинематографа по версии Кинопоиска. Зритель знает артиста по сериалу "Перевал Дятлова". А Забаву играет Анастасия Мытражик - выпускница мастерской Олега Кудряшова, которую могли на экране видеть те, кто смотрел, например, фильм "Человек из Подольска". Забава - первая главная роль Анастасии. Но особое внимание к будущему фильму привлекает тот факт, что в нем сыграет певица и актриса Полина Гагарина. Она перевоплотится в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации.

"Моя ведьма Леди Джейн - это совершенно новая героиня "Летучего Корабля". Она точно не детский персонаж - с ней происходит то, что можно, наверное, даже назвать настоящей человеческой драмой. Поэтому не могу сказать, что наш "Летучий Корабль" - это исключительно детское кино, это очень красивый музыкальный фильм, поучительная сказка для всей семьи, где каждый найдет то, что обязательно отзовется!", - сказала Полина Гагарина "РГ".

А Алексей Учитель - генеральный продюсер фильма, Народный артист РФ, основатель и художественный руководитель киностудии "РОК" - ответил на наш вопрос о том, что нового в переосмыслении старой и не единожды экранизированной сказки?

Алексей Учитель: Современные технические возможности кино дают нам уникальные, недоступные ранее инструменты для создания красочного, объемного и масштабного сказочного мира. Советский мультфильм, который впервые рассказал русскую народную сказку о Летучем корабле средствами кино, длился всего 18 минут. Мы же снимаем полуторачасовую игровую картину. И это, в общем-то, новая история, которая существенно расширяет мир сказки, создает пространство для развития характеров персонажей, для новых приключений, неожиданных поворотов. Современный зритель уже другой, он хочет удивляться и испытывать яркие эмоции, но при этом, как ни парадоксально, по-прежнему любит старый мультфильм и его героев.

Фото: Предоставлено пресс-службой проекта
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Нам удалось собрать очень яркую молодую команду - и это еще один способ вдохнуть новую жизнь в знакомую всем сказку. У нас совершенно невероятный актерский ансамбль: от таких признанных знаменитостей, как Полина Гагарина, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник и Федор Добронравов, до принципиально новых лиц - актеров, подобранных на главные роли. И мы пока держим в тайне имя звезды, которая сыграет Бабок Ежек - а это 5 ролей одновременно!

С такими составляющими я убежден, что нам удастся захватить воображение зрителя и подарить ему живые эмоции и огромное удовольствие от сочетания знакомого, любимого и нового, непредсказуемого.

Остается добавить, что Андрей Бурковский сыграет хитрого Поля, Леонид Ярмольник - Царя. И ни за что не догадаетесь, кого играет Анна Уколова. Но подскажем - она появится на экране в образе... Соловья-Разбойника.

Прямая речь

Режиссер-постановщик фильма "Летучий корабль" - Илья Учитель (известный по фильму "Стрельцов"):

Передо мной, как перед режиссером, стоит очень амбициозная задача - переосмыслить великий мультфильм, который к тому же является мюзиклом. Со своей стороны я стараюсь сделать все, что могу, окружил себя лучшими на данный момент людьми, способными мыслить нестандартно, сказочно. Кастинг нашего фильма считаю абсолютно уникальным, как по звездности состава, так и по таланту. Все слагаемые успеха есть. Уверен, что если получится в полной мере осуществить задуманное, зритель не останется равнодушным.

А будут ли песни?

"Летучий Корабль" нашего времени - это музыкальная комедия. Создатели гарантируют, что в ней будут легендарные песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина: "А я не хочу, не хочу по расчету", "Ах, если бы сбылась моя мечта", арии Водяного "Я Водяной, я Водяной!", соло Ивана "Человек я простой" и конечно же частушек Бабок Ежек.

Задание для дурня

"За простого мужика нам дочку выдавать зазорно, - думает царь. - Надобно от таких женихов избавиться".

Спросил он у своих придворных - князей да бояр:

Фото: sonypictures.ru
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- Что нам теперь делать, как быть?

Они и присоветовали:

- Надо жениху задавать разные трудные задачи, авось он их и не разгадает. Тогда мы ему от ворот поворот и покажем!

Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом:

- Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды!

Задумался дурень..."

(Из русской народной сказки "Летучий корабль". Леонид Ярмольник играет в новой киносказке Царя - отца Забавы, который души не чает в своей дочери).

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