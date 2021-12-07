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07.12.2021 13:30
Рубрика: Власть

В Нур-Султане пройдут переговоры по Сирии

Текст: Александр Саможнев

Международная встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 21-22 декабря, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

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"Встреча пройдет 21-22 декабря в офлайн-формате, все стороны подтвердили свое участие" - цитирует ТАСС представителя Казахстана. Смадияров уточнил, что речь идет в том числе о странах-гарантах (Россия, Иран, Турция) и наблюдателях.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 7-8 июля в Нур-Султане с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. На ней обсуждались ситуация в САР, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

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