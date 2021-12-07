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07.12.2021 14:10
Рубрика: Общество

В Перу обнаружен древний комплекс высокоразвитой цивилизации чиму

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Перу археологическая миссия Национального университета Сан-Маркос (UNMSM), проводившая раскопки в долине Чикама, обнаружила древний комплекс периода Чиму.

Фото: iStock
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Как сообщает Heritage Daily, находка была сделана в долине Чикама, расположенной в департаменте Ла-Либертад. Эта территория более 1000 лет назад была занята народом чиму - высокоразвитой культурой, которая возникла примерно в 900 году нашей эры.

Специалистам она хорошо известна, в первую очередь, своей уникальной монохромной керамикой. Считается, что мастера чиму в совершенстве владели искусством обработки металлов и ракушек. Кроме того, эта цивилизация использовала самые передовые для своего времени методы ведения сельского хозяйства.

В период своего расцвета царство Чиму было крупнейшим, оно контролировало обширную территорию, превышавшую 1000 километров. Его владения простирались от береговой линии и долины Джекетепеке на севере до нынешнего города Карабайло на юге. Центр этого государства располагался в столице - городе Чан-Чан.

Как говорят исследователи, обнаруженный ими комплекс из трех больших зданий по своей конструкции очень похож на цитадель Чан-Чана. Археологи также нашли остатки большой стены, которая окружала эти здания. По примерным оценкам, ее высота составляла не менее двух метров.

Археологи предполагают, что комплекс был возведен примерно 500-600 лет назад, то есть в тот период, когда царство Чиму уже было близко к своему краху. Вероятно, это был сельскохозяйственный комплекс - поблизости были обнаружены древние поля площадью 40 га, которые орошались при помощи системы каналов.

Одна из популярных теорий гласит, что государство Чиму было последним Андским царством, которое могло остановить экспансию инков. Однако с такой задачей народ чиму не справился. Известно, что инки завоевали это царство в 1470-х годах нашей эры. Разгром завершили испанские конкистадоры из отряда Франсиско Писарро, которые прибыли в данный регион примерно в 1532 году и разграбили города царства Чиму. Впрочем, многие из них к тому времени уже были заброшены.

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