Новости

Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани 15:15
Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской 15:05
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется 14:50
Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2" 14:47
МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях 14:44
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет 14:43
В московском метро поехал первый новогодний поезд 14:43
Беларусь опубликует все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ 14:39
Гражданам РФ будут присылать направление на лечение в клинике через Госуслуги 14:39
Алексей Мазус: Не надо сеять панику из-за "омикрона" 14:39
Греф ответил на слухи о санкциях США против России 14:32
Россияне смогут онлайн получать сведения об объектах собственности 14:20
Россия и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID 14:16
В военном госпитале Владикавказа построили инфекционный корпус 14:07
Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
В Нур-Султане пройдут переговоры по Сирии 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 14:43
Рубрика: Экономика

В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет

Текст: Василий Кошкин
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Ряд россиян имеют право на получение ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте 8-16 лет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

Фото: iStock
В ПФР напомнили о трех видах пенсии по инвалидности

Для назначения выплаты семья должна соответствовать нескольким критериев:

- воспитание в одиночку детей в возрасте 8-16 лет включительно;

- иметь доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

"Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи", - говорится в сообщении ПФР.

Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания и индексируется в начале каждого года. Неполным семьям с несколькими детьми средства выплачиваются на каждого ребенка.

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг или клиентскую службу ПФР. Дополнительные сведения о доходах понадобятся лишь в тех случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

"Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней", - отмечают в Пенсионном фонде.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

Главное сегодня

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию