В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет

Ряд россиян имеют право на получение ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте 8-16 лет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

Для назначения выплаты семья должна соответствовать нескольким критериев:

- воспитание в одиночку детей в возрасте 8-16 лет включительно;

- иметь доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

"Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи", - говорится в сообщении ПФР.

Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе проживания и индексируется в начале каждого года. Неполным семьям с несколькими детьми средства выплачиваются на каждого ребенка.

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал госуслуг или клиентскую службу ПФР. Дополнительные сведения о доходах понадобятся лишь в тех случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

"Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней", - отмечают в Пенсионном фонде.