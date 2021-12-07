В Польше найден 1800-летний клад готов

В Польше археологи при обследовании исторического участка в деревне Полвесь Варминско-Мазурского воеводства обнаружили несколько древних монет, которые, как считают ученые, относятся к кладу, найденному еще пять лет назад.

О находке сообщает Nauka w Polsce. В 2016 году в деревне Полвесь случайно был обнаружен редкий клад римского периода. Он состоял из 86 римских монет. Примечательно, что с тех пор ежегодно состав клада пополняется, так как археологи или местные фермеры регулярно находят все новые монеты. Как правило, это происходит осенью. На этот раз исследователи раскопали три серебряных динария Римской империи. На сегодня этот уникальный клад содержит уже 112 серебряных динариев I и II веков нашей эры.

По словам Лукаша Щепаньского, археолога из Музея в Оструде, монеты оказались разбросаны по обширной территории, поэтому найти их так тяжело. К тому же сам клад был обнаружен на фермерском поле. Обследовать его удается только после уборки урожая. "Каждый год мы обнаруживаем там еще несколько монет, что доказывает, что в такие места стоит возвращаться, - говорит Щепаньский. - Среди недавно обнаруженных предметов - веспасианский динарий, который является старейшей монетой во всей группе, датируемой 72-73 годами нашей эры".

Самая молодая монета клада датируется 193 годом, то есть периодом правления императора Септимия Северуса. Интересно, что одна из древних монет, по мнению экспертов, является подделкой. Около двух тысяч лет назад она была отчеканена на монетном дворе, который на самом деле мог и не иметь прямого отношения к Римской империи.

Внешне эта монета очень похожа на оригинал, вот только содержание серебра в ней по сравнению с настоящей монетой оказалось гораздо меньшим. Ученые не исключают, что подделку изготовили сами римляне. Из исторических письменных источников известно, что подобные "низкопробные" монеты использовались Римом для расчетов с варварами за пределами империи. Кроме того, в трудные для империи времена подобными монетами выдавали жалованье легионерам. Словом, эта монета пока остается для ученых загадкой.

Тайной является и личность владельца клада. Дело в том, что территория, на которой был обнаружен римский клад, в состав Римской империи не входила. Однако в те времена здесь проживали племена готов и гепидов, которые враждовали и часто контактировали с римлянами.

Археологи предполагают, что клад мог быть своего рода залогом или данью, которую римляне опосредованно выплачивали варварам в обмен на поддержание мира на границе империи, которая проходила по Дунаю. За мир римляне платили не напрямую - они нанимали на службу в свои вспомогательные войска воинов-варваров и платили им зарплату, хотя в реальности такие воины Риму не подчинялись. Так дань маскировалась под жалованье, что позволяло римлянам сохранить лицо и при этом уберечь от нападения свои форпосты на границе.

Возможно, найденный клад и был одной из тех сумм, которые римляне передавали своим "союзникам". Вряд ли все это богатство принадлежало только одному воину - оно было слишком большим по тем временам. Археологи добавляют, что клад подтверждает давнюю теорию о том, что в I и II веках нашей эры поток римской валюты на север Европы стал массовым.