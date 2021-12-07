Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах

В полтора раза выросло количество погибших детей, которые управляли мопедами и приравненными к ним транспортными средствами. Об этом сообщил врио замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Андрей Горяинов на пресс-конференции, посвященной центрам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. К мопедам приравниваются в том числе и мощные электросамокаты.

По данным статистики ГИБДД за 11 месяцев этого года произошло 273 таких ДТП, что на 2,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 10 детей, что на 66,7 процента больше, чем годом ранее. Ранения получили 266 детей. Рост составил 2,3 процента.

Также более чем на треть выросло количество погибших детей - водителей мотоциклов. Таких ДТП зафиксировано 496, что на один процент больше, чем годом ранее. В них погибло 15 детей, что на 36,4 процента больше, чем в прошлом году. Ранения получили 484 ребенка, практически столько же, сколько и в прошлом году.