В России снизилась стоимость авиабилетов

Стоимость авиабилетов по внутрироссийским направлениям снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "СберСтрахования" и сервиса "Туту.ру".

Как отмечают эксперты, в этом году средняя стоимость перелета в одну сторону по России составила 7 тысяч рублей, тогда как в 2019 году средний чек был равен 7,8 тысячи рублей. При этом внутрироссийские перелеты являются самыми востребованными: на них приходится 93% всех проданных билетов. В 2019 году внутренние направления занимали примерно 80-83%.

По словам аналитиков, цена снизилась даже на таком ходовом рейсе как "Москва - Сочи" - в этом году билет до курорта стоил в среднем 5 139 рублей, что на 13% меньше, чем в 2019 году. А полет из столицы до Санкт-Петербурга подешевел и вовсе на четверть - до 3 226 рублей. Также уменьшилась стоимость перелета до Анапы и Краснодара.

При этом на некоторых направлениях билеты стали чуть дороже. К ним относятся рейсы в Ростов-на-Дону и Махачкалу (до 5,5 и 5,2 тысячи рублей соответственно).

Также аналитики выяснили, что больше всего россиян в этом году прилетали в Москву (23% от общего объема проданных билетов). На втором месте Санкт- Петербург (9,9%), на третьем - Сочи (7,3%).