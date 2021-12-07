В России создадут условия для комплексной реабилитации инвалидов

Для того, чтобы сделать доступной комплексную реабилитацию гражданам с инвалидностью, в России переоборудуют реабилитационные центры - на это регионам выделяется субсидия, заявил заместитель министра труда и социального развития Алексей Вовченко, выступая на форуме "Надежда на технологии". Он подчеркнул, что в следующем году предстоит переоснастить все детские центры, поскольку с января в пилотном режиме в стране запускается программа по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Однако в дальнейшем такая услуга будет доступна всем нуждающимся.

Он также рассказал, что в бюджете на следующий год предусмотрено почти 40 млрд рублей на закупку средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Ежегодно они предоставляются более 1,5 млн человек. При этом 10% из всех приобретаемых средств реабилитации - это инвалидные коляски, а треть - протезы и ортезы.

Вовченко напомнил, что с этого года россияне могут приобретать средства реабилитации по электронному сертификату. Благодаря ему, человек может самостоятельно подобрать для себя нужное изделие и купить его в любом магазине без отвлечения собственных средств. Дело в том, что электронный сертификат привязывается к банковской карте национальной платежной системы "МИР", на нем есть денежная сумма, которую можно перевести за определенное средство реабилитации. Получается, что расплачиваясь картой, человек напрямую тратит бюджетные средства.

Вовченко подчеркнул, что в дальнейшем электронный сертификат может стать основным способом предоставления гражданам средств реабилитации и даже заменить госзакупки, поскольку эта процедура долгая и через торги не всегда удается закупить изделие, которое соответствует индивидуальным потребностям инвалида. Уже в 2022 году не менее 20% технических средств реабилитации граждане с инвалидностью будут приобретать с помощью электронного сертификата.

Сегодня расплатится таким способом можно не во всех магазинах, их перечень представлен в электронном каталоге на сайте Фонда социального страхования, но он постоянно расширяется. Оплату по электронному сертификату принимает в том числе маркетплейс OZON.

Замминистра также напомнил, что с прошлого года средства реабилитации предоставляются не по прописке, а по месту проживания инвалида.