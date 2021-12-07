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07.12.2021 13:20
Рубрика: Экономика

В Росздравнадзоре пояснили, что изменится в регистрации медизделий

Текст: Елена Манукиян

С марта следующего года все производители медизделий, а также дистрибьютеры, которые ввозят их в страну из-за границы, в течение 15 дней с момента ввода своей продукции в эксплуатацию должны будут предоставить в Росздравнадзор сведения о каждой серии товара, его заводском номере, сроке годности и количестве. Об этом рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Фото: iStock
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Она пояснила, что новые правила регистрации медизделий регламентирует приказ ведомства по аналогии с автоматизированной системой ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов.

По ее словам, это позволит контролировать их безопасность, а в случае выявления некачественной продукции - оперативно принимать меры. "Кроме того, появится четкое понимание, какие медизделия и в каком количестве необходимы стране, можно будет планировать их производство", - заключила Самойлова.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Росздравнадзор

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