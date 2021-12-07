Новости

Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны 17:10
Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе 16:41
Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси" 16:21
В Москве начали тестировать алкозамки 16:17
Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России 16:06
В Австрии объявили условия снятия локдауна 12 декабря 16:01
Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей 15:59
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани 15:15
Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской 15:05
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется 14:50
Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2" 14:47
МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях 14:44
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 17:10
Рубрика: В мире

В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны

Текст: Олег Кирьянов (Пусан)

В одном из районов Сеула была обнаружена бомба, из-за чего пришлось эвакуировать сотни человек. Прибывшие саперы обезвредили опасную находку, пояснив, что она пролежала еще с эпохи Корейской войны и вряд ли могла взорваться.

Фото: JUNG YEON-JE/ AFP
Сеул из-за новой вспышки COVID отказался от "возвращения к нормальной жизни"

Как уточнили источники в полиции и Службе пожарной охраны (СПО) Сеула, информация об обнаружении "предмета, напоминающего бомбу" была получена дежурным СПО по административному округу Мапхо южнокорейской столицы в 14 часов 25 минут. Бомба была совсем рядом с пожарными - через дорогу на свалке металлолома, прямо напротив здания, где расположен региональный штаб борцов с огнем. По словам звонившего, он в груде железа увидел похожий на бомбу предмет и решил на всякий случай заявить об этом.

После получения сообщения на место происшествия прибыли пожарные, полиция, а прилежащие район оцепили. Первоначальный осмотр подтвердил опасения: "В прошлом году в квартале Инсадон административного округ Чонно Сеула при проведении археологических раскопок также была найдена бомба. Так вот она была очень похожа на то, что мы увидели сегодня", - поделился впечатлениями один из присутствовавших при осмотре предмета пожарных. Так как рядом со складом металлолома находилась больница, детский сад, то из них и прочих расположенных в округе зданий пришлось срочно эвакуировать людей - около 250 человек.

В начале пятого часа дня на место происшествия прибыла группа армейских саперов. Они окончательно подтвердили, что это была авиационная бомба, которая не разорвалась и осталась еще со времен Корейской войны 1950-53 гг. Правда до сих пор остается загадкой, как она попала в кучу металлолома. Вероятно, что ее когда-то привезли вместе с другим железом. Впрочем, по словам саперов, опасности взрыва не было - бомба была слишком старой, хотя выглядела угрожающе.

В мире Восточная Азия Южная Корея

Главное сегодня

Путин назвал выполненной ключевую задачу правительства на этот год
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Греф ответил на слухи о санкциях США против России
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена