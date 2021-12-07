В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны

В одном из районов Сеула была обнаружена бомба, из-за чего пришлось эвакуировать сотни человек. Прибывшие саперы обезвредили опасную находку, пояснив, что она пролежала еще с эпохи Корейской войны и вряд ли могла взорваться.

Как уточнили источники в полиции и Службе пожарной охраны (СПО) Сеула, информация об обнаружении "предмета, напоминающего бомбу" была получена дежурным СПО по административному округу Мапхо южнокорейской столицы в 14 часов 25 минут. Бомба была совсем рядом с пожарными - через дорогу на свалке металлолома, прямо напротив здания, где расположен региональный штаб борцов с огнем. По словам звонившего, он в груде железа увидел похожий на бомбу предмет и решил на всякий случай заявить об этом.

После получения сообщения на место происшествия прибыли пожарные, полиция, а прилежащие район оцепили. Первоначальный осмотр подтвердил опасения: "В прошлом году в квартале Инсадон административного округ Чонно Сеула при проведении археологических раскопок также была найдена бомба. Так вот она была очень похожа на то, что мы увидели сегодня", - поделился впечатлениями один из присутствовавших при осмотре предмета пожарных. Так как рядом со складом металлолома находилась больница, детский сад, то из них и прочих расположенных в округе зданий пришлось срочно эвакуировать людей - около 250 человек.

В начале пятого часа дня на место происшествия прибыла группа армейских саперов. Они окончательно подтвердили, что это была авиационная бомба, которая не разорвалась и осталась еще со времен Корейской войны 1950-53 гг. Правда до сих пор остается загадкой, как она попала в кучу металлолома. Вероятно, что ее когда-то привезли вместе с другим железом. Впрочем, по словам саперов, опасности взрыва не было - бомба была слишком старой, хотя выглядела угрожающе.