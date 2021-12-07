В Совфеде дали оценки переговорам президентов РФ и США

Сам факт диалога президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена дает надежды на прогресс в отношениях двух стран, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Двухчасовые переговоры президентов РФ и США прошли в формате телемоста.

"Вряд ли там были какие-то прорывные решения, но сам факт переговоров дает надежду на конструктив и налаживание диалога. Будем надеяться, что Байден успокоит своих союзников, что все нормально, они сохраняют позиции, но в целом, я думаю, он даст понять, что конфронтация не нужна ни американцам, ни России", - сказал Джабаров ТАСС.

Сенатор отметил, что как бы ни проходили переговоры, каждая из сторон, "обозначила свои красные линии, высказала свои какие-то опасения". Владимир Джабаров предположил, что Белый дом распространил заготовленный заранее пресс-релиз по итогам встречи с теми моментами, которые были выгодны им "для того, чтобы успокоить американский истеблишмент".

Политик надеется, что Байден не позволит перейти красные линии и предупредит президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости провокаций на юго-востоке Украины.

В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил длительность переговоров.

"Переговоры продолжались более двух часов, это важный сигнал. На демонстративные шаги достаточно 30 минут", - сказал он РИА Новости.

Климов также обратил внимание на то, что беседа президентов проходила в режиме видеосвязи, по защищенной линии, и никто, включая партнеров Вашингтона, не был посвящен в ход переговоров.

По его оценке, те темы, которые назвали в Белом доме по итогам переговоров, - Иран, кибербезопасность, Украина, - были для внутреннего пользования, включая союзников США.