В Совфеде предложили ввести единый подход к оценке износа жилья

При оценке износа жилых домов в регионах до сих пор используются разные показатели, нужно выработать единый подход на федеральном уровне. Такое мнение на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совфеде высказала заместитель председателя верхней палаты Галина Карелова.

"Изъятие жилых домов с физическим износом на основе субъективных оценок может привести к ущемлению имущественных прав граждан, поэтому на федеральном уровне необходимо выработать единый подход по выработке данного критерия", - сказала Карелова.

Так, в Белгородской и Тамбовской областях как критерий закреплен физический износ зданий свыше 50%, а в Мордовии - более чем на 70%, привела примеры вице-спикер. Она также обратила внимание, что только в Пермском крае, Московской, Нижегородской и Свердловской областях гражданам при переселении предоставляют отдельные квартиры взамен комнат в коммуналках.

Кроме того, возникли трудности при реализации единого механизма комплексного развития территорий (КРТ).

"Это сложности по реализации проектов КРТ в границах зон охраны объектов культурного наследия и на прилегающих к аэродромам территориях", - пояснила сенатор.