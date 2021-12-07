В Telegram появились важные функции для защиты приватности

Теперь владельцы групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Особенно полезной такая функция может быть для рабочих чатов. Для включения защиты от копирования нажмите на пункт "Тип группы/канала", далее "Запретить копирование".

В новой версии пользователи смогут удалять сообщения для всех участников переписки во всех чатах за конкретный промежуток времени. Удаление сообщений за определенные дни доступно только в личных чатах, однако в любом чате можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.

В мессенджере оптимизировали управление подключенными устройствами. "Вы можете пользоваться Telegram со всех своих устройств одновременно и управлять активными сеансами через меню Устройства в настройках. Новая кнопка в этом разделе поможет моментально зайти в Telegram на компьютере или через браузер. Кроме того, теперь Вы можете выбрать, через какой период неактивности автоматически завершать сеансы на Ваших старых устройствах", - говорится в описании обновления. Нажав на устройство в списке, можно установить, разрешено ли этому устройству принимать звонки и новые секретные чаты.

Появилась возможность оставлять анонимные комментарии в группа и новые способы авторизации в приложении. Кроме того, исключительно для владельцев устройств компании Apple теперь поддерживается функция распознавания текста на фотографии.