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07.12.2021 12:34

В Уральском НОЦ созданы прототипы гидроприводов для стендовых испытаний

Текст: Михаил Пинкус
В ходе научно-конструкторских работ по созданию высокоточных стендов, необходимых для испытания оборудования и материалов для космической и нефетегазовой отраслей, в Уральском НОЦ созданы прототипы гидроприводов, не имеющих аналогов в России. Как сообщили в Уральском инжиниринговом центре, разработка уральских ученых позволит поднять производство испытательных стендов на качественно новый уровень.
Фото: Данил Рахимов Фото: Данил Рахимов
Фото: Данил Рахимов

- В первой половине 2022 годы мы должны завершить работу над первым в мире стендом для испытания труб большого диаметра, который создается по заказу компании "Транснефть", и российского аналога стенда НАСА по испытанию спутников весом до пяти тонн, - рассказал президент холдинга "Челтек" Валерий Бодров. - Для работы этих стендов нужны уникальные высокоточные приводы, которые в нашей стране не производятся. И мы решили восполнить этот пробел в рамках Уральского НОЦ. К работе были привлечены ученые ЮУРГУ и специалисты "Уральского инжинирингового центра".

Для чего нужны высокоточные приводы? При стендовых испытаниях спутников они имитируют вибрационные колебания определенной частоты, чтобы воспроизвести перегрузки при транспортировке на орбиту и последующем полете. В испытаниях труб позволяют спрогнозировать их поведение при суточных колебаниях давления и подвижке грунтов при климатических изменениях. Приводы, которые могли бы обеспечить до 100 миллионов циклов нагрузки, до сих пор приходилось покупать в Австрии и США. В Уральском НОЦ созданы первые российские аналоги, уже прошедшие испытания. И, как сообщили в ЮУрГУ, они соответствуют всем заданным характеристикам.

- Начали с разработки собственной технологии хромирования вращающихся элементов, - рассказал координатор проекта от ЮУрГУ, профессор кафедры технологического машиностроения Дмитрий Ардашев. - Покрытие из твердого хрома снижает трение и увеличивает прочность. Мы создали установку закрытого типа, где процесс идет в закрытой камере, а все побочные продукты поглощаются и поступают обратно в емкости, что делает ее работу абсолютно безопасной для окружающей среды.

Сегодня ученые продумывают технологию хромирования титана, чтобы сделать приводы более легкими. Завершается работа над гидроцилиндрами с гидростатическими направляющими - для их производства в "Уральском инжиниринговом центр" построен новый цех. Следующий этап - разработка элетрогидравлических усилителей мощности и датчиков обратной связи, которые позволят контролировать работу всех узлов и управлять ей согласно заданным программам.

В исследованиях участвуют молодые аспиранты и студенты ЮУрГУ. В рамках проектного обучения их привлекают для решения реальных задач, поставленных перед учеными промышленностью.

К концу 2023 года в Уральском НОЦ планируют показать конечную версию гидроприводов, полностью созданных на российской площадке и с использованием собственных конструкторских решений.

Пресс-релиз предоставлен Южно-Уральским государственным университетом

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