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07.12.2021 20:29
Рубрика: В мире

Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде

Текст: Нива Миракян
Фото: www.lastampa.it Фото: www.lastampa.it
Фото: www.lastampa.it

Установка рождественских яслей - традиция, заложенная католическим святым Франциском Ассизским, который в 1223 году в селении Греччо поставил их в пещере на склоне горы. Спустя века Венеция адаптировала ее под свои реалии. За две с половиной недели до католического Рождества, неподалеку от красочного венецианского острова Бурано презентовали вертеп на воде.

Фото: предоставлено Фондом поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова
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Небольшие волны омывают люльку с младенцем Иисусом, а к яслям с двух сторон приближаются волхвы и паломники.

По словам очевидцев, благодаря смене света в течение дня и воде, которая подчеркивает цвета силуэтов, знаменитая библейская сцена наполняется особой магией.

Автором праздничной композиции выступил местный продавец фруктов Франческо Орацио, который заботливо вырезал из фанеры каждую из 60 оживших фигурок и собственноручно раскрасил, а также закрепил их с помощью деревянных колье.. Для инсталляции Франческо специально выбрал такое место, где она не мешает навигации.

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