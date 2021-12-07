Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде

Установка рождественских яслей - традиция, заложенная католическим святым Франциском Ассизским, который в 1223 году в селении Греччо поставил их в пещере на склоне горы. Спустя века Венеция адаптировала ее под свои реалии. За две с половиной недели до католического Рождества, неподалеку от красочного венецианского острова Бурано презентовали вертеп на воде.

Небольшие волны омывают люльку с младенцем Иисусом, а к яслям с двух сторон приближаются волхвы и паломники.

По словам очевидцев, благодаря смене света в течение дня и воде, которая подчеркивает цвета силуэтов, знаменитая библейская сцена наполняется особой магией.

Автором праздничной композиции выступил местный продавец фруктов Франческо Орацио, который заботливо вырезал из фанеры каждую из 60 оживших фигурок и собственноручно раскрасил, а также закрепил их с помощью деревянных колье.. Для инсталляции Франческо специально выбрал такое место, где она не мешает навигации.