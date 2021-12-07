Верховный суд объяснил, почему нельзя отнимать жилье у честного покупателя

Верховный суд разъяснил коллегам, как надо решать споры о том, кому принадлежит квартира. Так ответила высокая судебная инстанция на неожиданно появившуюся проблему у покупателей так называемого "вторичного жилья". В последние несколько лет эта правовая коллизия стала встречаться все чаще и чаще.

Суть проблемы в следующем - человек покупает квартиру, но если вдруг, даже спустя годы, окажется, что прежний собственник обанкротился, то у нового хозяина появляются очень серьезные проблемы - вплоть до лишения жилья. Чаще всего квартиру могут попробовать отнять и включить в конкурсную массу должника, а сделку купли-продажи признать недействительной. В нашем споре все именно так и случилось. Но Верховный суд встал на сторону нового хозяина.

Эта история началась несколько лет назад, когда одна гражданка продала другой однокомнатную квартиру. Обошлась ей она в 9,3 миллиона рублей. Право собственности зарегистрировали в госреестре.

Прошло два года, и бывшая собственница обанкротилась. Суд начал процедуру реализации ее имущества. Ну а арбитражный управляющий попросил признать недействительным договор купли-продажи жилья, заключенный с новой хозяйкой. Суд удовлетворил заявление управляющего и признал право собственности на квартиру за прежней хозяйкой. А дальше - квартиру, вернувшуюся прежней владелице, продали с торгов за 6,8 миллиона рублей и ее купил некий гражданин. Перед подписанием договора он с арбитражным управляющим пришел посмотреть жилье.

Нашей героини не было дома. А соседи не пустили визитеров даже в коридор, вызвали полицию и позвонили родственникам собственницы. После скандала управляющий отправил в суд иск о признании нашей героини утратившей право на пользование квартирой. В иске было сказано, что она фактически не собственник, но пользуется жильем. Еще спустя полгода квартиру зарегистрировали на нового владельца.

Самое удивительное, что наша героиня ничего не знала. Ей не было известно ни о банкротстве бывшей хозяйки квартиры, ни о суде, ни о его решении, ни о продаже ее жилья. В итоге ей пришлось вести сразу три процесса в суде: оспаривать недействительность договора купли-продажи квартиры, собственное выселение и добиваться признания права собственности на жилье. До Верховного суда дошел последний спор.

Юридическая судьба квартиры была решена вопреки воле собственника, определил ВС

Изучив материалы дела, суд установил, что истица была добросовестным покупателем и квартира никогда не выбывала из ее собственности. Оспорить торги и признать право собственности на помещение в арбитражном суде оказалось сложнее. Сначала арбитраж признал недействительными результаты торгов, но это определение отменила апелляция. Там заявление нашей героини признали "необоснованным". Суд решил, что торги можно признать недействительными, только если была нарушена процедура их проведении. А такого не было. Квартира на момент продажи новому владельцу была включена в конкурсную массу должника. Суд округа согласился с этим. В итоге спор дошел до Верховного суда. А тот указал, в чем ошиблись коллеги. Главное - Верховный суд заявил, что истица стала собственницей квартиры на основании действительного договора купли-продажи. Записи о восстановлении права собственности прежней хозяйки на квартиру - "недостоверные". Это значит, что управляющий не мог распоряжаться квартирой. А новому покупателю надо было на торгах проявить "осмотрительность". Как минимум осмотреть недвижимость перед сделкой. Так что гражданина нельзя считать добросовестным приобретателем, заявил Верховный суд.

ВС посчитал, что права истицы нарушил не факт торгов и договора с новым покупателем, а регистрация его права собственности. "Она была осуществлена безосновательно и привела к тому, что юридическая судьба квартиры была решена вопреки воле собственника", - говорится в определении. А еще Верховный суд сказал, что истица правильно обратилась в суд и выбрала нужного ответчика - правообладателя по госреестру, и подтвердила иск нужными доказательствами. Решение должно было стать основанием для корректировки записи в госреестре. ВС заявил, что право собственности нового владельца на квартиру никогда не возникало. Постановления судов апелляционной инстанции и округа отменили. Требование о признании права собственности нашей героини суд направил на новое рассмотрение.

Юридическая судьба квартиры была решена вопреки воле собственника, определил ВС

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