Во Франции ужесточат масочный режим и запретят дискотеки

Премьер- министр Франции Жан Кастекс анонсировал очередное ужесточение антиковидных мер в стране. На такие непопулярные меры, как локдаун или комендантский час, власти не пошли, но для того, чтобы снизить циркуляцию COVID среди молодежи, принято решение об ужесточении масочного режима и закрытии дискотек.

"Единственное исключение, которые мы делаем из принципа не ограничивать [социальную] активность. Мы закрываем дискотеки на четыре следующие недели", - передает ТАСС заявление премьера после заседания Совета обороны, которое было посвящено ситуации с распространением нового коронавируса.

Кроме того, он объявил, что начиная с четверга в школах усиливается масочный режим, также вводятся ограничения на занятия подвижными видами спорта в закрытых помещениях. Еще одна мера касается введения режима удаленной работы в течение 2-3 дней в неделю, "в случае если это возможно".