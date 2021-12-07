Новости

Японские врачи установили, как пробежка влияет на работу мозга 00:29
Во Франции ужесточат масочный режим и запретят дискотеки 00:07
Байден проведет переговоры с Зеленским после беседы с Путиным 06.12.2021
Нина Ургант получила "Звезду театрала" посмертно 06.12.2021
Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT 06.12.2021
Россия присоединилась к конвенции о подъеме затонувших судов 06.12.2021
ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь 06.12.2021
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 06.12.2021
Запись Володина в Telegram о QR-кодах набрала 1 млн просмотров 06.12.2021
Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры 06.12.2021
Суд в Испании признал страх перед ковидом недостаточной причиной для прогула 06.12.2021
Путин и Байден поговорят по закрытой линии 06.12.2021
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам 06.12.2021
За сутки 21 военного вылечили от коронавируса 06.12.2021
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки 06.12.2021
Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий 06.12.2021
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 06.12.2021
Россия изменила условия выплаты кредита для Венгрии на строительство АЭС 06.12.2021
Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США 06.12.2021
Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030" 06.12.2021
Мишустин: Необходимо поддерживать набранные темы в жилищном строительстве 06.12.2021
Детский омбудсмен: Дистанционное обучение не должно заменять очное 06.12.2021
Путин подарил Моди слонов 06.12.2021
Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян 06.12.2021
Хуснуллин: Пандемия не помешала росту темпов строительства 06.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 00:07
Рубрика: В мире

Во Франции ужесточат масочный режим и запретят дискотеки

Премьер- министр Франции Жан Кастекс анонсировал очередное ужесточение антиковидных мер в стране. На такие непопулярные меры, как локдаун или комендантский час, власти не пошли, но для того, чтобы снизить циркуляцию COVID среди молодежи, принято решение об ужесточении масочного режима и закрытии дискотек.

Во Франции впервые за полгода число новых случаев COVID превысило 50 тысяч

"Единственное исключение, которые мы делаем из принципа не ограничивать [социальную] активность. Мы закрываем дискотеки на четыре следующие недели", - передает ТАСС заявление премьера после заседания Совета обороны, которое было посвящено ситуации с распространением нового коронавируса.

Кроме того, он объявил, что начиная с четверга в школах усиливается масочный режим, также вводятся ограничения на занятия подвижными видами спорта в закрытых помещениях. Еще одна мера касается введения режима удаленной работы в течение 2-3 дней в неделю, "в случае если это возможно".

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США
Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦБ получит право ограничивать выдачу потребительских кредитов
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена