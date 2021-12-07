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07.12.2021 12:31
Рубрика: Власть

Володин: Иммунитет к коронавирусу среди депутатов достиг 94%

Текст: Татьяна Замахина

Начиная пленарное заседание, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об уровне коллективного иммунитета в Госдуме, который достиг 94% среди депутатов и 99% - среди сотрудников аппарата.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Володин уточнил, что на данный момент один депутат болеет. "Когда мы с вами начинали, на больничной койке было 12 депутатов", - добавил он.

94% депутатов или переболели (наличие антител в статистике также учитывается), либо привились.

Спикер также рассказал, что по уровню иммунитета лидирует фракция ЛДПР, за ней идет "Единая Россия" и "Справедливая Россия - За правду". И замыкают список КПРФ и "Новые люди".

При этом среди работников аппарата иммунитет к ковиду - 99%.

Поэтому, отметил Володин, в Госдуме и прорабатывается вопрос о введение QR-кодов в связи с необходимостью проводить в думских зданиях мероприятия.

"Что касается депутатов Госдумы и работников аппарата, учитывая результаты, мы выводим их за рамки этого требования. Потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились", - заявил председатель ГД,

Он резюмировал, что вышеупомянутый уровень иммунитета - это итог совместной работы всех фракций. Депутаты и аппарат, по оценке спикера, показали пример гражданам.

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